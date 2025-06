Quanto João Fonseca pode faturar em Wimbledon? Veja premiação

Aos 18 anos, João Fonseca entra em quadra nesta segunda-feira (30) para fazer sua estreia na chave principal de Wimbledon, o mais tradicional torneio de tênis do mundo. O brasileiro, atual número 54 do ranking da ATP, encara o britânico Jacob Fearnley (51º do mundo), não antes de 10h10 (de Brasília), em duelo válido pela primeira rodada do Grand Slam da grama.

Fonseca já conhece bem o rival: venceu Fearnley duas vezes em 2025, incluindo um confronto no Masters 1000 de Indian Wells. Agora, busca repetir o desempenho em Londres — e, quem sabe, conquistar uma premiação milionária.

💸 Quanto ele pode ganhar?

Wimbledon distribuirá em 2025 uma premiação recorde de £53,5 milhões (cerca de R$ 403 milhões na cotação atual). Só o campeão do torneio embolsará £3 milhões, o equivalente a R$ 22,59 milhões.

Veja quanto Fonseca pode ganhar, rodada a rodada:

Fase Premiação Valor em R$ Campeão £3.000.000 R$ 22.590.000 Vice £1.520.000 R$ 11.445.600 Semifinal £775.000 R$ 5.837.250 Quartas £400.000 R$ 3.012.000 Oitavas £240.000 R$ 1.807.200 3ª Rodada £152.000 R$ 1.145.040 2ª Rodada £99.000 R$ 745.470 1ª Rodada £66.000 R$ 497.580

🏁 Primeira vitória já garante bolada

Caso vença a estreia, João Fonseca garante pelo menos £99 mil (R$ 745 mil) em premiação. Mas mesmo que seja eliminado na primeira rodada, o jovem brasileiro já tem assegurado £66 mil (R$ 497,5 mil) por disputar o torneio.

Com apenas 18 anos, Fonseca tem atraído cada vez mais atenção no circuito internacional — e Wimbledon pode ser a vitrine ideal para um novo salto esportivo e financeiro.

