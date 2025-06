Quanto custa o ingresso para a estreia do Mundial de Clubes?

O Mundial de Clubes começa neste sábado (14) com a partida entre Inter Miami e Al-Ahly, do Egito. A partida marca o primeiro jogo do novo formato do torneio, que terá 32 equipes dos cinco continentes. Apesar da estreia com a participação de estrelas do futebol mundial como Lionel Messi e Luis Suárez, a venda de ingressos para a partida está abaixo das expectativas da Fifa. Mas, afinal, quanto custa o ingresso para o jogo? O Lance! Biz mostra os valores.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Inter Miami participa de jogo inaugural do Mundial de Clubes (Foto: Chandan Khanna/AFP)<br>

A única forma oficial de adquirir ingressos é pelo site da Fifa: fifa.com/tickets. É recomendável que o torcedor evite plataformas de revenda não autorizadas para evitar fraudes. A página oficial permite selecionar partidas específicas ou pacotes voltados para torcedores de clubes participantes.

Para a estreia do torneio entre Inter Miami e Al-Ahly, o ingresso mais barato custa US$ 73 (R$ 404,26 na cotação atual). Por outro lado, o bilhete de maior preço tem o valor de US$ 367 (cerca de R$ 2.032).

continua após a publicidade

🔥Bombando no Lance!

➡️Denílson crava único brasileiro que irá passar da fase de grupos no Mundial

➡️Jornalista é sincero sobre clube brasileiro no Mundial: 'Não volta nem o corpo'

➡️Xabi Alonso define Real Madrid titular para a temporada sem Rodrygo, diz jornal

Fifa faz promoção para lotar jogo inaugural do Mundial de Clubes, diz jornal

Segundo o The New York Times, a Fifa busca alternativas para aumentar a lotação do Hard Rock Stadium para a cerimônia e o jogo do grupo do Palmeiras que abrem o novo torneio. Ainda segundo o jornal, a entidade organizadora do campeonato tenta convencer jovens estudantes de Miami a estarem presentes no confronto entre a equipe norte-americana e o time do Egito.

continua após a publicidade

O jornal informou, na última quarta-feira (11), que promoções estão sendo enviadas por e-mail para pessoas vinculadas ao Miami Dade College, faculdade pública de Miami. A instituição anunciou, em abril de 2024, uma parceria com a Fifa que oferece aos estudantes a oportunidade de estagiar no escritório da entidade em Miami, além de permitir que o museu da entidade do futebol ceda algumas de suas exposições à instituição.

➡️ Veja os grupos e use o simulador do Mundial de Clubes

Uma das promoções compartilhadas por e-mail informa que a Fifa, em parceria com a faculdade, está "oferecendo até quatro ingressos gratuitos para a partida de abertura da Copa do Mundo de Clubes, na compra de um ingresso com preço estudantil reduzido de US$ 20".

Para validarem a promoção, os compradores precisam informar seu e-mail institucional do Miami Dade College no momento da compra. Com o desconto, cada um dos cinco ingressos seria vendido por US$ 4, o equivalente a R$ 22 na cotação atual.

Saiba mais sobre o Mundial de Clubes:

➡️Termômetro do Mundial: saiba como foi a campanha dos clubes em 2025

➡️Elencos mais valiosos do Mundial de Clubes 2025: veja ranking

➡️Nacionalidade? Signo?! Veja curiosidades dos inscritos no Mundial