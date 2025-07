Veja quanto Hugo Calderano pode faturar com premiações do WTT Foz do Iguaçu

Após levar o título do WTT Contender Buenos Aires, no domingo (27), Hugo Calderano inicia mais uma etapa do circuito mundial de tênis de mesa nesta quarta-feira em busca do troféu, dessa vez em Foz do Iguaçu, no Paraná. Além da taça, o brasileiro mira a boa premiação paga ao campeão do torneio nos dois formatos de disputa, que nesta edição terá uma premiação recorde na história.

Segundo divulgou a organização do campeonato, serão distribuídos US$ 300 mil em premiação para todos os atletas, o que corresponde a pouco mais de R$ 1,6 milhão na cotação atualizada. O valor é bem superior ao que foi investido no WTT Contender de 2024, que pagou 80 mil dólares.

Calderano entra na competição nas chaves simples e dupla mista, ao lado de Bruna Takahashi. Os dois também foram campeões na modalidade no WTT disputado na argentina, o que pode dar ao brasileiro a dobradinha de troféus pela segunda vez seguida. O atual número três do ranking mundial do tênis de mesa chegou a quatro finais vencidas e sequência e mira a quinta decisão.

Essa será a terceira competição da WTT disputada no Brasil, sendo a primeira da série Star Contender. Nos últimos dois anos, o Rio de Janeiro foi o palco do campeonato, cidade onde Calderano nasceu. O brasileiro levou o título na etapa de 2024, quando perdeu apenas um único set ao longo de toda a campanha com cinco vitórias na disputa mata-mata.

Premiação do WTT Foz do Iguaçu

Assim como a competição de Buenos Aires, a etapa de Foz do Iguaçu do WTT também paga suas premiações em dólar, tanto no simples quanto nas duplas. Em comparação a edição anterior, a etapa brasileira pagará o triplo do valor total de prêmio.

Em Foz do Iguaçu, a competição começa com duas rodadas preliminares, seguida das disputas de oitavas de final, quartas, semis e a grande decisão. A premiação inicia com US$ 900 (R$ 5 mil na cotação atual) para todos que disputam a primeira fase, seguido de um bônus de US$ 1.100 (R$ 6,12 mil) para os atletas que avançarem para a segunda fase.

Nas oitavas de final, os classificados garantem mais US$ 1.500 (R$ 8,35 mil). Nas quartas de final, os oito melhores somam US$ 2.250 (R$ 12,5 mil), enquanto as semifinalistas faturam US$ 4.250 (R$ 23,6 mil). O WTT aumenta consideravelmente a premiação para os atletas classificados para a final.

O vice-campeão ganha do torneio mais US$ 9.025, o que corresponde a R$ 50,25 mil na cotação atualizada. Já o grande campeão do WTT Star Contender Foz do Iguaçu leva para casa US$ 17.000, ou R$ 94,6 mil. No total, a campanha vitoriosa pagará até US$ 27 mil, número que pode variar a depender de qual fase o atleta entrou.

Veja premiação do WTT de Foz Iguaçu e pontuação por fase

Campeão: US$ 17.000 (R$ 94,6 mil) | 600 pontos

*valor de premiação e pontuação referente às disputas simples

Veja quanto Hugo Calderano e Bruna Takahashi podem faturar nas duplas mistas

Na disputa das duplas mistas, Hugo Calderano e Bruna Takashi também miram a segunda final e o segundo título possível. Os atletas disputam uma premiação que pode chegar no total a US$ 9,47 mil para a dupla campeã, o que corresponde a R$ 52,7 mil na cotação atual.

Nesta modalidade, a disputa é mais curta. Inicia nas oitavas de final, com bônus de US$ 650 (R$ 3,61 mil), enquanto os classificados para as quartas garantem US$ 1.200 (R$ 6,68 mil). Na semifinal, as quatro melhores duplas faturam US$ 2.125 (R$ 11,8 mil) cada. Na decisão, os vice-campeões levam para casa US$ 3.567, ou R$ 19,8 mil na cotação atual. Os campeões ficam com o maior prêmio, de US$ 5.500, o que significa R$ 30,6 mil.

Campeão: US$ 5.500 (R$ 30,6 mil) | 600 pontos

