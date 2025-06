Elencos mais valiosos do Mundial de Clubes 2025: veja ranking

O Mundial de Clubes 2025 terá início neste sábado (14) e reunirá algumas das equipes mais valiosas do futebol global, com elencos que refletem o investimento pesado em grandes estrelas e jovens promessas. No entanto, a diferença de valores entre os times da Europa e os demais participantes evidencia o abismo financeiro no torneio.

Com representantes dos cinco continentes entre as 32 equipes participantes, a Europa domina o topo da lista dos elencos mais valiosos do Mundial de Clubes. Real Madrid e Manchester City lideram com folga, com seus plantéis avaliados em 1,33 e 1,31 bilhão de euros, respectivamente. PSG, Chelsea, Bayern de Munique, Inter de Milão, Juventus, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund e Benfica completam o top-10 do ranking de elencos mais valiosos.

Real Madrid e Manchester City possuem os elencos mais valiosos do Mundial de Clubes (Foto: Andrew Yates/Sportimage)

As equipes brasileiras, por sua vez, se distanciam dos clubes europeus quando o assunto é valor de elenco. No entanto, comparado aos outros times do torneio, o Brasil leva certa vantagem nos investimentos. Palmeiras e Flamengo — equipes mais valiosas do futebol brasileiro — aparecem em na 12º e 13º posição, respectivamente. Enquanto, Botafogo, em 15º, e Fluminense, em 19º, não ficam muito atrás.

Valores dos elencos do Mundial de Clubes