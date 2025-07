Patrocinadora do Corinthians prepara ativações antes de duelo com Palmeiras

A Esportes da Sorte completa um ano como patrocinadora do Corinthians. A empresa de apostas prepara ativações para comemorar o aniversário da parceria antes do confronto contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (30), na Neo Química Arena.

Antes da partida, a patrocinadora fechou um acordo para envelopar trens da CPTM com destino à estação Corinthians-Itaquera, um dos principais meios de acesso à Neo Química Arena, palco do Derby pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Ativações Pré-Derby

A empresa também preparou um LED Truck caracterizado também circula por São Paulo entre os dias 24 e 30 de julho, com encerramento na Neo Química Arena, antes do clássico contra o Palmeiras, com som, DJ e trilha com cantos da torcida.

Nas redes sociais, a marca lançou um concurso cultural em colaboração com o clube. A ação convidou torcedores a responderem à pergunta “Por que o Corinthians é mais que um time pra você?”. Os autores das melhores respostas foram premiados com ingressos para o clássico, camisas oficiais e uma viagem nacional com tudo incluso para acompanhar o Timão como visitante.

— Sempre uma honra trabalhar junto ao nosso patrocinador master. Quem mais ganha com a ousadia e a pró-atividade deles é o torcedor, que já presenciou momentos marcantes junto da marca desde a sua chegada. O Esportes da Sorte entendeu perfeitamente o DNA do clube e do torcedor, estabelecendo uma conexão totalmente orgânica. Que venham as próximas ativações, sempre reforçando o sentimento de pertencimento do maior patrimônio do clube: a Fiel — disse Vinicius Manfredi, superintendente de marketing do Corinthians.

Peso nas contratações

A empresa firmou parceria com o Corinthians no ano passado, após a rescisão do contrato com a Vai de Bet, encerrado em meio a denúncias de irregularidades na condução do acordo. O novo contrato, válido por três anos, está estimado em cerca de R$ 300 milhões.

Desde então, o Esportes da Sorte passou a atuar ativamente em alguns movimentos do clube no mercado. A empresa foi responsável por quitar todas as despesas nas contratações de Hugo Souza, em definitivo, no fim de 2024, e de Memphis, em setembro do mesmo ano.