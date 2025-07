Confut terá case com o Transfermarkt, plataforma global de dados e finanças no futebol

Considerado um dos principais sites de banco de dados do futebol mundial, o Transfermarkt será uma das empresas que estarão na quarta edição da Confut Sudamericana, que acontece em São Paulo entre os dias 2 e 4 setembro. A plataforma é conhecida por reunir informações de clubes brasileiros e internacionais em diversos níveis, das equipes de elite até aqueles que tem pouca representatividade no mundo da bola. Na capital paulista, o Transfermarkt Brasil apresentará cases de sucesso da marca e a trajetória da empresa ao longo dos 25 anos de história.

Marcos Watts, Gerente do Transfermarkt no Brasil e responsável pela operação e supervisão da parte de produto e conteúdo no país, destaca que a participação na Confut é uma forma de expandir a atuação do site e o seu reconhecimento no campo dos dados no futebol, que vão desde estatísticas de atletas e clubes em competições até a parte das finanças.

- E acho que a palavra-chave quando se fala sobre a Confut é enxergá-la exatamente como um catalisador. A Confut sendo um congresso do tamanho que é, com os principais stakeholders do mercado, como diretores de clubes, pessoas da mídia e de todos os negócios voltados para o futebol, mostra a relevância de quem está lá envolvido no evento. E para o Transfermarkt, é uma oportunidade muito grande da gente se apresentar para quem ainda não conhece a gente tão bem. Mas além disso é um evento para quem já conhece a gente, mas não sabem exatamente como funciona - destaca Watts.

A plataforma tem como principal serviço as informações sobre o valor de mercado de clubes e atletas. Os dados são coletados e gerados a partir do contato do Transfermarkt como os próprios empresários e agências de jogadores, clubes espalhados pelo mundo e até atletas. O gerente da edição brasileira vê o evento como um espaço para estreitar ainda mais as relações com os diferentes "braços do mercado" no futebol e que contribuem para o crescimento da marca.

No total, o Transfermarkt conta com mais de 50 milhões de usuários mensais no mundo todo, espalhados em 27 domínios de sites diferentes e 32 milhões de seguidores nas redes sociais. Segundo Watts, o site dispõe de equipes nas principais praças ao redor do mundo e as regras para definir os valores de mercado, por exemplo, são os mesmos em todos eles.

- Cada novo país recebe uma equipe local, que cria conexões com clubes, atletas e a comunidade local, para garantir que os dados tenham contexto e qualidade - completa o executivo.

Confut Sudamericana 2025 acontecerá entre os dias 2 e 4 de setembro em São Paulo (Foto: Divulgação/Confut)

Como o Transfermarkt planeja utilizar a estrutura da Confut

A Confut Sudamericana 2025 promoverá encontros de marcas e personalidades do mercado esportivo em diversos setores. Uma das ferramentas apresentadas para criar essas conexões são as salas de reunião disponibilizadas pela feira, que podem ser agendadas durante os dias do evento para na Arena Mercado Livre Pacaembu.

Marcos Watts explica que uma das estratégias que serão apresentadas pelo Transfermarkt durante a Confut são os serviços voltados para clubes e agências, com especialização em temas como scouting, por exemplo.

- Durante a Confut, teremos um momento exclusivo para apresentar nossos serviços B2B, com foco no serviço premium para agências. Vamos detalhar funcionalidades, tirar dúvidas e apresentar o produto para o público interessado. Estamos planejando trazer um representante da Scoutest, nossa parceira que utiliza a base de dados do Transfermarkt para gestão de scouting. A ideia é mostrar como os clubes podem usar essa ferramenta no dia a dia. Nosso espaço será usado para criar e fortalecer parcerias, entender melhor o mercado brasileiro e internacional e apresentar o Transfermarkt como parceiro estratégico para clubes, agências e profissionais do setor - afirma.

História do Transfermarkt e cases de sucesso

Fundado no ano 2000, o Transfermarkt nasceu como uma ferramenta de hobby criada por Matthias Seidel, alemão nascido em Berlim. Torcedor do tradicional Werder Bremen, ele buscava plataformas que pudessem atualizá-lo com informações e notícias diárias do seu clube.

- No ano 2000, nem todos os meios de comunicação estavam presentes na internet de forma que fosse possível acessar todas as notícias sobre futebol de forma rápida e contínua. Assim, surgiu a ideia de obter as notícias de que eu precisava com a ajuda de uma grande comunidade. Foi por isso que fundei o Transfermarkt.de naquela época - afirma Seidel em reportagem publicada no próprio site Transfermarkt.

O gerente da "filial brasileira", Marcos Watts destaca que o futebol brasileiro sempre esteve em alta na plataforma, e relembrou do caso envolvendo o jogador Ronaldinho Gaúcho. Em 2004, o atacante havia chegado há pouco tempo no Barcelona e o Transfermarkt tinha acabado de inaugurar a função de valor de mercado dos jogadores. Naquela época, o camisa 10 liderou o ranking de atletas mais caros do mundo de acordo com as informações da plataforma.

Outro caso curioso aconteceu recentemente, com o português Cristiano Ronaldo. O astro português se posicionou publicamente por discordar da avaliação feita pelo Transfermarkt sobre seu valor de mercado e chegou a bloquear a página nas redes socias. Marcos Watts vê o momento como marcante, mas longe de um viés totalmente negativo.

- O Transfernarkt fala com o diretor do clube e, ao mesmo tempo, a falamos com o jogador, como o Cristiano Ronaldo, por exemplo. Então, a gente está sempre ouvindo e aprendendo de todos os lados e tentando oferecer uma base de dados completa que atenda às necessidades de todos os lados também - finalizou.