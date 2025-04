Michael Jordan segue no topo: veja os 20 atletas mais bem pagos da história

Mesmo fora das quadras há mais de duas décadas, Michael Jordan continua no topo quando o assunto é faturamento. Segundo levantamento atualizado do site especializado “Sportico”, o ex-jogador da NBA lidera o ranking dos atletas mais bem pagos da história, com uma receita acumulada de impressionantes US$ 4,15 bilhões — cerca de R$ 23,59 bilhões.

continua após a publicidade

O segundo colocado da lista é o golfista Tiger Woods, com US$ 2,79 bilhões (R$ 15,86 bilhões), seguido por Cristiano Ronaldo, que soma US$ 2,23 bilhões (R$ 11,47 bilhões) ao longo da carreira. Completam o top 10 nomes como LeBron James, Lionel Messi, David Beckham, Roger Federer e Floyd Mayweather.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como Michael Jordan ainda lucra bilhões?

Michael Jordan pelo Chicago Bulls (Foto: AFP)

➡️ Entenda como atletas continuam faturando milhões após aposentadoria

Em 2024, o ex-jogador arrecadou cerca de US$ 300 milhões (R$ 1,7 bilhão), impulsionado principalmente pela icônica parceria com a Nike. Lançada em 1984, a linha Air Jordan se tornou uma potência do marketing esportivo, gerando sozinha US$ 7 bilhões em vendas no último ano. Estima-se que Jordan receba 4% de royalties sobre esse valor — aproximadamente US$ 280 milhões (R$ 1,59 bilhão).

continua após a publicidade

📌 Números que explicam a fortuna de Jordan:

Já acumulou US$ 3 bilhões em ganhos fora das quadras, sendo 80% só com a Nike.

Em sua estreia na NBA, em 1984, ganhava US$ 555 mil — menos que o valor já pago pela Nike naquele ano.

Durante os 14 anos de carreira na liga, somou "apenas" US$ 92 milhões em salários.

Em 2023, vendeu sua participação majoritária no Charlotte Hornets por US$ 3 bilhões — mais de 10 vezes o valor pago em 2010.

➡️ Entenda como Michael Jordan faturou R$ 1,7 bilhão em um ano

Veja ranking dos atletas mais bem pagos da história