Quais modalidades produzem os maiores bilionários do esporte? Veja ranking

Quando se trata de ganhar dinheiro com o esporte, nem todas as modalidades são iguais. Um levantamento da Sportico com os 50 atletas mais bem pagos da história revelou quais esportes formam os maiores bilionários da indústria — e o resultado mostra a força do basquete fora das quadras.

A análise inclui salários, bônus e contratos comerciais ao longo da carreira, sem considerar investimentos e participações societárias. O topo do ranking é ocupado por um ex-jogador de basquete: Michael Jordan, com impressionantes US$ 3 bilhões acumulados desde 1984.

🏀 Basquete é o "esporte dos bilhões"

Com 13 atletas entre os 50 mais bem pagos e um faturamento total de US$ 14,84 bilhões, o basquete domina o ranking. O esporte tem nomes como Michael Jordan, LeBron James, Kevin Durant e Stephen Curry, todos com receitas bilionárias impulsionadas por grandes contratos e marcas globais como Nike.

Veja o ranking das modalidades com maior faturamento acumulado:

📌 1. Basquete – US$ 14,84 bilhões (13 atletas)

📌 2. Golfe – US$ 11,12 bilhões (8 atletas)

📌 3. Futebol – US$ 6,86 bilhões (4 atletas)

📌 4. Boxe – US$ 6,08 bilhões (7 atletas)

📌 5. Automobilismo – US$ 5,76 bilhões (7 atletas)

📌 6. Tênis – US$ 4,31 bilhões (5 atletas)

📌 7. Futebol americano (NFL) – US$ 2,78 bilhões (4 atletas)

📌 8. Beisebol – US$ 1,49 bilhão (2 atletas)

💸 Patrocínio pesa mais que o desempenho

O que chama a atenção no levantamento é que a longevidade e o apelo comercial muitas vezes superam os resultados esportivos. O golfe, por exemplo, aparece em segundo lugar graças à força de nomes como Tiger Woods e Phil Mickelson, que seguem como ícones de marketing mesmo após o auge competitivo.

Já o boxe e o automobilismo, com número similar de representantes, também mostram como o valor de imagem conta tanto quanto títulos, com figuras como Floyd Mayweather e Michael Schumacher no topo de faturamento.

