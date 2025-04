Entenda como Michael Jordan faturou R$ 1,7 bilhão em um ano

Michael Jordan não entra em quadra desde 2003, mas seus rendimentos continuam superando os maiores salários do esporte atual. Em 2024, o ex-jogador do Chicago Bulls faturou US$ 300 milhões (R$ 1,7 bilhão), superando os ganhos de Cristiano Ronaldo, o atleta ativo mais bem pago do ano.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

💸 O segredo? Um contrato assinado há 40 anos

Boa parte dessa fortuna vem da parceria histórica com a Nike. Lançada em 1984, a linha Air Jordan transformou o marketing esportivo e virou um império global. No último ano, as vendas da marca atingiram US$ 7 bilhões, e estima-se que Jordan receba cerca de 4% sobre o faturamento, o que representaria US$ 280 milhões apenas com royalties — algo em torno de R$ 1,59 bilhão.

📌 Outros números que explicam a fortuna de Jordan:

Jordan já acumulou US$ 3 bilhões em ganhos na carreira (R$ 17 bilhões), sendo cerca de 80% só com a Nike

(R$ 17 bilhões), sendo cerca de Em sua temporada de estreia na NBA (1984), ganhou US$ 555 mil dos Bulls. Seu contrato com a Nike já rendia mais.

dos Bulls. Seu contrato com a Nike já rendia mais. Durante os 14 anos na NBA, somou US$ 92 milhões em salários — valor que hoje parece pequeno perto dos rendimentos pós-aposentadoria.

— valor que hoje parece pequeno perto dos rendimentos pós-aposentadoria. Em 2023, vendeu sua participação majoritária no Charlotte Hornets por US$ 3 bilhões, mais de 10x o valor pago em 2010.

🏀 De ídolo esportivo a magnata global

Mesmo fora das quadras há duas décadas, Jordan mantém contratos com marcas como Gatorade, Upper Deck e 2K, mas reduziu seu portfólio de patrocinadores ao longo dos anos. Com o crescimento da Jordan Brand, não precisou de mais nada.

continua após a publicidade

Hoje, a linha assinada por ele se expandiu para além do basquete e é usada em outras modalidades, como futebol, e também virou item de moda internacional. Atletas como Luka Dončić e Jayson Tatum são hoje os rostos da nova geração da marca.

Com lucros crescentes e uma marca avaliada em bilhões, Michael Jordan mostra que, no jogo do dinheiro, ele ainda está no topo da tabela.

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.