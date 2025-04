John Textor ganhou, nesta sexta-feira (25), um pequeno alento em meio às críticas das quais tem sido alvo. O Lyon anunciou a extensão da parceria com a Emirates, que estampa seu nome na parte frontal da camisa dos franceses, e pagará R$ 600 milhões em um espaço de cinco anos, tempo de duração do novo contrato.

Segundo comunicado pelo clube, além de portar a marca na peça de jogo, o acordo também envolve uma visibilidade da marca no Groupama Stadium, assim como hospitalidade e acesso dos jogadores a demais países da Europa e do mundo. Os Leões já firmam a parceria com a companhia de voos desde 2020.

- Estamos muito felizes em continuar nossa jornada ao lado da Emirates pelas próximas cinco temporadas e explorar juntos as muitas oportunidades que temos pela frente. A relação de confiança construída entre nossas equipes desde 2020 continuará a se fortalecer, para oferecer aos nossos torcedores momentos inesquecíveis de partilha e evasão através do futebol - declarou o mandatário.

🚨 John Textor mantém alerta ligado na França

Apesar do acordo, o bilionário norte-americano não tem muito o que celebrar. Desde o fim de 2022 no comando do Lyon, o Grupo Eagle tem uma dívida avaliada em cerca de R$ 725 milhões dentro do clube, e precisa se movimentar para evitar possíveis sanções por parte da Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) da Liga de Futebol Profissional da França (LFP), que incluem até mesmo um rebaixamento para a Ligue 2.

Antes, a diretoria já havia sido notificada de um transfer ban, ou seja, a impossibilidade de contratar novos jogadores, na última janela de transferências. Na quinta-feira (24), o centro de treinamento dos Leões amanheceu com um protesto detonando o cenário vivido no leste francês, que citava inclusive o Botafogo.

- Do orgulho à vergonha, quatro lutas pelo pódio. Sem dinheiro no final da temporada, Molenbeek? Botafogo? Lyon? Quem será o otário? - questionou a faixa estendida.

Faixa da torcida do Lyon em protesto contra John Textor (Foto: Reprodução)

🫁 Como o Lyon pode aliviar as contas?

Além de se articular fora dos gramados, o Lyon também pode se salvar através do desempenho nas quatro linhas. Em caso de qualificação à Champions League da próxima temporada, o clube embolsará quase R$ 100 milhões, pagos em bônus automáticos para cada classificado. No momento, o time comandado por Paulo Fonseca ocupa a sexta colocação da Ligue 1, a dois pontos do Lille, detentor momentâneo da última vaga continental.