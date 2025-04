Entenda como atletas continuam faturando milhões após aposentadoria

Pendurar as chuteiras, tênis ou capacete não significa o fim da fortuna para grandes nomes do esporte mundial. Pelo contrário. Muitos atletas seguem faturando milhões — e até mais do que durante a carreira — graças a contratos publicitários, marcas próprias e participações em empresas de alto valor.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

💰 De ícones esportivos a magnatas do marketing

De acordo com o Sportico, dos 50 atletas que mais ganharam dinheiro na história, 32 já estão aposentados. E entre os líderes da lista, estão casos emblemáticos de como a imagem de um atleta pode render por décadas.

📌 Michael Jordan — R$ 1,7 bilhão em 2024

Mesmo fora das quadras desde 2003, Jordan lidera o ranking com US$ 3 bilhões acumulados na carreira (R$ 17 bilhões). Só em 2024, ele faturou cerca de US$ 300 milhões (R$ 1,7 bilhão), grande parte graças à Jordan Brand, linha da Nike que movimentou US$ 7 bilhões em vendas no último ano. Com um suposto royalty de 4%, MJ recebe mais de US$ 280 milhões por ano, além de participações em empresas como o time da NASCAR 23XI e a DraftKings.

continua após a publicidade

📌 David Beckham — mais de R$ 340 milhões ao ano

Ícone do futebol, Beckham viu seus ganhos crescerem após a aposentadoria. Em 2022, vendeu parte da sua empresa DB Ventures por US$ 270 milhões e lucra com o Inter Miami, time da MLS avaliado em US$ 1,19 bilhão. Com diversas parcerias globais, seu faturamento anual passa dos US$ 60 milhões (R$ 340 milhões).

📌 Tom Brady — comentarista e empresário de sucesso

Após 23 temporadas na NFL, Brady trocou os campos pelo microfone com um contrato de US$ 375 milhões com a Fox Sports. Ainda mantém acordos com marcas como Duracell e Hertz, e é o segundo maior acionista da NoBull, marca de roupas esportivas.

continua após a publicidade

💸 Negócios além do esporte

Marcas próprias, acordos vitalícios e visão empreendedora ajudam ex-atletas a manter relevância e receita. Casos como o de Roger Federer (US$ 1,59 bi), Floyd Mayweather (US$ 1,52 bi) e Tiger Woods (US$ 2,79 bi) mostram que a longevidade financeira no esporte depende tanto do talento quanto da estratégia fora dele.

Para os grandes nomes do esporte, a aposentadoria virou apenas um novo capítulo da fortuna.

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.