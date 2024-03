Por que o Barcelona estuda romper contrato milionário com a Nike?

A parceria entre Barcelona e Nike é antiga e uma das mais famosas no futebol mundial. Para muitos fãs, seria difícil imaginar algo diferente no uniforme do Barça. Mas, neste momento, o rompimento do contrato é uma possibilidade real.



O clube catalão considera alternativas no mercado, incluindo a opção de produzir as suas próprias camisas a partir da próxima temporada. Uma decisão final a ser tomada até ao final deste mês. Mas, afinal, por que o Barcelona está insatisfeito com a Nike?



