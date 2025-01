Clubes argentinos investem fortemente no mercado da bola para reforçar suas equipes com jogadores de renome internacional. A estratégia marca uma mudança significativa no cenário do futebol sul-americano, dominado por equipes brasileiras nos últimos anos. De potências do cenário europeu a campeão do mundo, grandes time da Argentina controlaram bem a primeira janela de transferências de 2025, com importantes contratações sem custos, apesar de alguns milhões movimentos.

O San Lorenzo, Boca Juniors e Newell’s Old Boys estão entre os clubes que lideram esses investimentos, o qual somam 53 milhões de euros (R$ 327 milhões). Entre as contratações notáveis do mercado da bola sul-americano, estão Alan Velasco, adquirido pelo Boca Juniors, e Gonzalo Montiel, que retornou ao River Plate. Essas ações dos clubes argentinos visam retomar a liderança na Copa Libertadores, que começa em fevereiro com as primeiras fases do torneio.



Nos últimos anos, a hegemonia brasileira na Copa Libertadores foi notável, ainda mais com clubes, como Flamengo e Palmeiras, que fazem grandes contratações internacionais. No entanto, a chegada de Iker Muniain ao San Lorenzo em 2024 sinalizou o início de uma mudança: clubes argentinos buscam equilibrar a competição. A estratégia, através do mercado da bola, incluiu a contratação de jogadores experientes sem custos de transferência, como Ander Herrera pelo Boca Juniors e Keylor Navas pelo Newell’s Old Boys.



O Boca Juniors, River Plate e Estudiantes lideram esse movimento com investimentos significativos no mercado da bola sul-americano. Os Xeneizes trouxeram Alan Velasco do FC Dallas (EUA) por 9,7 milhões de euros (R$ 60 milhões), enquanto os Millionarios reforçaram sua equipe com o retorno de Gonzalo Montiel do Sevilla por cerca de 4,5 milhões de euros (R$ 27 milhões). Além disso, o time de La Plata surpreendeu ao contratar Cristian Medina por 14,4 milhões de euros (R$ 89 milhões), com o apoio do empresário norte-americano Foster Gillet.

As principais contratações no mercado da bola da Argentina em 2025

Ander Herrera: Athletic de Bilbao para o Boca Juniors - Sem custos Keylor Navas: Newell’s Old Boys - Sem custos Cristian Medina: Boca Juniors para o Estudiantes de La Plata - 14,4 milhões de euros (R$ 89 milhões) Alan Velasco: FC Dallas (EUA) para o Boca Juniors - 9,7 milhões de euros (R$ 60 milhões) Sebastián Driussi: Austin FC (EUA) para o River Plate - 9,7 milhões de euros (R$ 60 milhões) Lucas Martínez Quarta: Fiorentina para o River Plate - 7 milhões de euros (R$ 43 milhões) Carlos Palacios: Colo Colo para o Boca Juniors - 4,57 milhões de euros (R$ 28 milhões) Gonzalo Montiel: Sevilla para o River Plate - 4,50 milhões de euros (R$ 27 milhões) Rodrigo Battaglia: Atlético-MG para o Boca Juniors - 1,55 milhões de euros (R$ 9 milhões) Agustín Marchesin: Grêmio para o Boca Juniors - 1,55 milhões de euros (R$ 9 milhões)

