Quem são os atletas mais ricos de todos os tempos? Veja ranking

💰 Os 30 atletas mais ricos da história:



1. Michael Jordan (🏀) - US$ 3,75 bilhões

2. Tiger Woods (⛳️) - US$ 2,66 bilhões

3. Cristiano Ronaldo (⚽️) - US$ 1,92 bilhão

4. Arnold Palmer (⛳️) - US$ 1,76 bilhão

5. LeBron James (🏀) - US$ 1,7 bilhão

6. Jack Nicklaus (⛳️) - US$ 1,67 bilhão

7. Lionel Messi (⚽️) - US$ 1,67 bilhão

8. David Beckham (⚽️) - US$ 1,5 bilhão

9. Roger Federer (🎾) - US$ 1,49 bilhão

10. Floyd Mayweather (🥊) - US$ 1,48 bilhão



11. Phil Mickelson (⛳️) - US$ 1,43 bilhão

12. Michael Schumacher (🏎️) - US$ 1,36 bilhão

13. Shaquille O'Neal (🏀) - US$ 1,21 bilhão

14. Kobe Bryant (🏀) - US$ 1,09 bilhão

15. Greg Norman (⛳️) - US$ 1,06 bilhão

16. Neymar (⚽️) - US$ 1,01 bilhão

17. Kevin Durant (🏀) - US$ 955 milhões

18. Mike Tyson (🥊) - US$ 905 milhões

19. Lewis Hamilton (🏎️) - US$ 880 milhões

20. Alex Rodriguez (⚾) - US$ 775 milhões



21. Stephen Curry (🏀) - US$ 770 milhões

22. Manny Pacquiao (🥊) - US$ 750 milhões

23. Tom Brady (🏈) - US$ 745 milhões

24. Jeff Gordon (🏎️) - US$ 710 milhões

25. Peyton Manning (🏈) - US$ 710 milhões

26. George Foreman (🥊) - US$ 705 milhões

27. Valentino Rossi (🏍️) - US$ 700 milhões

28. Rafael Nadal (🎾) - US$ 690 milhões

29. Oscar De La Hoya (🥊) - US$ 685 milhões

30. Rory McIlroy (⚾) - US$ 670 milhões



