Além da parte esportiva: o que clubes brasileiros ganham com participação na FC Series

A partir do próximo dia 15 de janeiro, Flamengo, São Paulo, Cruzeiro e Atlético-MG iniciam a sua trajetória em um dos torneios de pré-temporada de maior prestígio no continente norte-americano. Chegando à décima edição, a FC Series (antiga Florida Cup) receberá clubes de grande expressão, que buscam não apenas o retorno esportivo, mas uma oportunidade de internacionalização da marca.

Inspiradas pelas turnês dos principais times europeus ao redor do mundo, as equipes brasileiras buscam diminuir o retrocesso na questão de divulgação dos seus nomes em relação às agremiações do Velho Continente. Na visão de especialistas, já não é de hoje que o esporte brasileiro sofre com perda de tempo e dinheiro por ficarem presos apenas na sua própria bolha.

Segundo a pesquisa Global Fan Report, encomendada pela consultoria Censuswide e realizada pelo Grupo Chiliz, um em cada cinco brasileiros tem um time estrangeiro como a sua equipe do coração. Uma taxa que corresponde a 21% de um total de 8 mil entrevistados. A amostragem revela ainda que 87% dos torcedores brasileiros acompanham times internacionais, ao passo que apenas 3% dos estrangeiros torcem para alguma equipe do país verde e amarelo.

Os dados apontados mostram que a internacionalização virou um enorme desafio para departamentos de futebol, marketing e de relações internacionais. CEO da P&P Sport Management Brasil - empresa especializada no gerenciamento da carreira de atletas, Claudio Fiorito acredita que a participação dos brasileiros em torneios como a FC Series é uma excelente oportunidade para gerar visibilidade e atrair retorno esportivo.

- É uma maneira de os clubes explorarem institucional e comercialmente os ativos. Não é apenas com isso que ele se tornará mais ou menos conhecido fora do país, mas ajuda, principalmente se bem trabalhada, as ativações envolvendo também os atletas. Além de um conteúdo bem executado nas redes sociais - afirma o mandatário.

Para se ter uma ideia, torneios de pré-temporada como o FC Series podem proporcionar mais exposição aos clubes do Brasil do que a transmissão do Brasileirão Série A em outros países. A visibilidade da liga nacional possui um número baixo quando comparada aos grandes campeonatos europeus nas telas brasileiras, seja na TV aberta, na TV fechada ou nas plataformas de streaming.

- A ida de clubes brasileiros para os EUA pode ser muito bem aproveitada do ponto de vista comercial. Também é uma oportunidade única de se aproximar de torcedores que raramente têm a oportunidade ver os atletas. Entre o plano de ações dos times deve estar a criação de iniciativas de marketing, a realização de experiências e o mapeamento de possíveis novos sócios em modalidades que forneçam vantagens para quem está longe do Brasil - explica Jorge Duarte, gerente de marketing e esportes da Somos Young.

No entanto, também há ponderações que precisam ser feitas antes de assinar qualquer acordo para participar de uma pré-temporada no exterior. Uma viagem para um país distante interfere de forma significativa na preparação de um clube no início do ano. Sócio-diretor da Wolff Sports, empresa do ramo de marketing esportivo, Fábio Wolff faz um alerta importante de olho nessa questão.

- Mercadologicamente, soa bonito quando um clube de futebol informa que fará a pré-temporada no exterior? Sem dúvida. Mas, na realidade, participar de uma pré-temporada isoladamente, sem um planejamento de médio e longo prazos de ações que vise à internacionalização da imagem do clube, não agrega nada de relevante à imagem do time - explica o especialista.

