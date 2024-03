Newcastle mira modelo multiclube e estuda aquisição de time brasileiro

O Newcastle, da Premier League, está interessado em se tornar uma organização multiclubes - assim como o City Football Group, a 777 e a Eagle Football Holding, por exemplo. É o que revelou Amanda Staveley, uma das sócias da equipe do norte da Inglaterra.



Durante sua participação no Bloomberg Power Players Summit, evento em Jedá, na Arábia Saudita, a empresária afirmou, inclusive, já ter estudado uma possível aquisição no mercado brasileiro. Dona de 10% do Newcastle, Amanda acredita que a estrutura multiclubes possa gerar benefícios para o time.



