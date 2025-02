Sem clube desde que saiu do Sevilla, em junho de 2024, Sergio Ramos assinou com o Monterrey, do México, para a atual temporada. Para reforçar o elenco mexicano, o zagueiro adicionou algumas exigências extravagantes no contrato com o clube, que renderão uma boa quantia bônus para o espanhol. Aos 38 anos, o craque já realizou os exames médicos em Madri, antes mesmo da viagem para o país norte-americano.

Com altas expectativas para a temporada, ainda mais após a contratação de Sergio Ramos, o Monterrey ainda precisará desembolsar uma quantia considerável para manter o zagueiro no elenco. Segundo o jornal Record México, e o portal 365scores, além do salário líquido de US$ 4 milhões (R$ 23,1 milhões), o espanhol incluiu mais alguns bônus financeiros no acordo por metas atingidas.

Durante o período vigente do contrato, o jogador de 38 anos irá faturar uma bolada a cada vez que for capitão, começar como titular, fizer gol ou dar uma assistência. O Super Mundial de Clubes de 2025 também está incluso como uma meta de Sergio Ramos, já que receberá um bônus por todo vez que disputar uma partida pelo Monterrey no torneio internacional.

Além das metas, o contrato de Sergio Ramos conta com a garantia de 2% do valor faturado de casa camisa, com seu nome e número, comercializada pelo clube norte-americano. Assim como receberá pelos direitos de imagem do zagueiro durante seu tempo de atuação no Monterrey, além de ter liberdade para fechar qualquer acordo comercial pessoal. O último "detalhe" é a garantia de segurança para sua família em terras mexicanas.

Todas as exigências no contrato de Sergio Ramos com o Monterrey

Salário líquido de US$ 4 milhões (R$ 23,1 milhões) Bônus a cada jogo como capitão ou titular Bônus a cada gol ou assistência Bônus a cada jogo disputado pelo Super Mundial de Clubes de 2025 2% do valor de cada camisa comercializada com seu nome e número Direitos de imagens Liberdade de fechar qualquer acordo comercial pessoal Segurança para ele e a família durante a estadia no México

Sergio Ramos no Brasil

Apesar do interesse de clubes brasileiros, como Corinthians e Cruzeiro, a vinda do jogador de 38 anos ao Brasil não se concretizou. Sergio Ramos, apesar da idade avançada, mantém uma forma física invejável, conforme demonstrado em vídeos recentes de seus treinamentos, expressou seu desejo de enfrentar novos desafios e vê no Monterrey a oportunidade perfeita para continuar competindo em alto nível.

Antes de assinar com o Monterrey, o zagueiro vinha se mantendo em forma com atividades físicas sozinho ou acompanhado do amigo Topuria. O processo fora dos gramados de Sergio Ramos vem sendo compartilhado pelo jogador nas redes sociais.