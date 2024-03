Clubes da Libra fecham acordo bilionário e definem transmissão do Brasileirão até 2029

💸 Divisão dos blocos comerciais



O contrato atual de direitos do Brasileirão termina em dezembro de 2024 e, ao longo dos últimos anos, houve a tentativa de formação de uma liga, que até agora não saiu do papel.



Com divergências, os clubes do futebol brasileiro se dividiram em dois grandes blocos comerciais: a Liga Forte União, resultado da fusão entre Liga Forte Futebol e Grupo União, e a Libra. Veja a divisão abaixo incluindo somente as equipes atualmente na Série A e o Santos:



Liga Forte União (11): Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Inter, Juventude e Vasco.



Libra (9): Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vitória.



💰 Como será a divisão das receitas da Libra?



O montante arrecadado com os direitos de transmissão da Libra será distribuído entre seus clubes a

partir de regra aprovada em Assembleia Geral da entidade: 40% igualitário, 30% performance e 30%

audiência.



Caberá ainda um repasse de 3% do valor total para os clubes da LiBRA que estiverem na Série B, como forma de estimular a competitividade no cenário nacional.