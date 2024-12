Um alvo rival foi traçado pela diretoria do Santos para 2025: Zé Rafael, do Palmeiras. Reconhecido por sua versatilidade em campo, capaz de atuar tanto como volante quanto em posições mais avançadas, a possibilidade de contratação do jogador alegrou os torcedores do Peixe que celebraram a notícia na web.

Com o retorno à Série A, a diretoria do Santos quer um jogador experiente para o meio de campo. Desta forma, surgiu o nome de Zé Rafael. Embora seja visto como uma figura importante no elenco alviverde, o clube não descarta a negociação.

Mais sobre Zé Rafael

No Palmeiras desde 2019, Zé Rafael tem contrato válido até dezembro de 2026. Ele foi revelado pela base do Coritiba e soma passagens por Londrina, Bahia, além do time paulista, onde viveu o auge da sua carreira. No entanto, devido às recentes lesões, perdeu espaço. Em 2024, por exemplo, disputou apenas 37 jogos.