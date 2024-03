Dono da SAF do Cruzeiro, Ronaldo vai cuidar da carreira de craque da Seleção Brasileira

A Octagon Latam, agência de marketing esportivo do empresário e ex-jogador Ronaldo Fenômeno, anunciou, nesta segunda-feira (11), a chegada de Rodrygo Goes para o seu portfólio de atletas.



A empresa será responsável por cuidar do posicionamento e conteúdo digital, relação com o mercado corporativo na busca por patrocínios, geração de novos negócios e outras formas de monetização para o jogador do Real Madrid, dentro e fora do Brasil.



