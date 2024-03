Barcelona estuda romper contrato de R$ 500 milhões com a Nike e fabricar próprias camisas

O Barcelona está considerando romper o contrato com a Nike, sua fornecedora oficial de material esportivo desde 1998. De acordo com o jornal espanhol Sport, o clube está insatisfeito com a empresa, e uma das alternativas é fabricar seu próprio uniforme a partir da próxima temporada.



O desconforto do Barça com a marca norte-americana existe há meses e, por isso, o clube passou a buscar soluções no mercado. A Puma é uma das interessadas. A outra opção seria a criação de sua própria marca de roupas, segundo revelou o presidente do clube, Joan Laporta, recentemente.



