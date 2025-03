A primeira janela de transferência da temporada abriu no dia 3 de janeiro de 2025 e fechou na última sexta-feira (28). Após 56 dias de negociações, foram regularizados 170 atletas pelos 20 clubes da Série A, com gastos que ultrapassaram R$ 1,8 bilhão. Veja quanto seu time gastou:

No total, foram realizadas 99 transações, entre aquisições de jogadores que estavam livres no mercado e empréstimos, contra 71 compras de jogadores de outras equipes.

Entre os times que mais gastaram, o Palmeiras lidera a lista, tendo desembolsado cerca de R$ 370 milhões apenas nos três principais reforços da temporada: Paulinho (que deixou o Atlético-MG), Facundo Torres (ex-Manchester City) e Vitor Roque (que deixou o Athletico Paranaense, não o Betis da Espanha). Botafogo, Atlético-MG e Santos fecham a lista entre os primeiros colocados.

Quanto seu time gastou na primeira janela de transferência da temporada? (Foto: Divulgação/Palmeiras)

Veja quanto seu clube gastou na janela de transferências

Botafogo - R$415,8 milhões

Palmeiras - R$412 milhões

Atlético-MG - R$155,4 milhões

Bahia - R$137,5 milhões

Fluminense - R$127,8 milhões

Santos - R$108 milhões

RB Bragantino - R$89,5 milhões

Grêmio - R$89,3 milhões

Cruzeiro - R$76,5 milhões

Vasco - R$74,6 milhões

Sport - R$57,8 milhões

Internacional - R$53,2 milhões

Flamengo - R$31,2 milhões

Corinthians - R$ 29 milhões

Vitória - R$20 milhões

Fortaleza - R$5,7 milhões

Ceará - R$4,1 milhões

Mirassol - R$3,9 milhões

São Paulo e Juventude - zero

Impacto do calendário de transferências

O mercado de transferências é crucial para o planejamento das equipes brasileiras. Em 2025, a primeira janela coincide com os estaduais e a preparação para torneios nacionais e internacionais, como a Libertadores e a Copa do Brasil. A janela especial de junho, voltada para o Mundial de Clubes, oferece uma oportunidade única para os times ajustarem seus elencos antes da competição global.

A segunda janela, por sua vez, ocorre no meio do ano e é estratégica para reforçar os times visando o segundo semestre do calendário, incluindo o Brasileirão e fases decisivas de torneios continentais.