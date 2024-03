Volante do Manchester United tem prejuízo milionário após falência de sogro

Scott McTominay, volante do Manchester United, sofreu um prejuízo de 1 milhão de libras esterlinas (aproximadamente R$ 6,4 milhões, na cotação atual). O jogador escocês investiu o valor na empresa Fortress Capital Partners, que é comandada pelo sogro e declarou falência no fim de 2023.



A companhia, operada por Ashley Reading, com a ajuda de Cameron Reading, a noiva de McTominay, tinha uma dívida de 18 milhões de libras (cerca de R$ 115 milhões), com 230 credores.



