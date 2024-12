A NFL chega à Netflix em grande estilo, com dois jogos na tarde de Natal. Atual campeão do Super Bowl, o Kansas City Chiefs visita o Pittsburgh Steelers às 15h (de Brasília). Na sequência, o Houston Texans recebe o Baltimore Ravens, às 18h30; este último contará ainda com show da cantora Beyoncé no intervalo.

Apesar de ser o streaming com mais assinantes do mundo - 269 milhões em 2024, segundo o Digital Trends -, jogos da National Football League são um grande passo para a Netflix. Isso porque a liga de futebol americano domina os números de audiência nos Estados Unidos: das 100 maiores transmissões dos EUA em 2023, 93 foram jogos da NFL. Das sete restantes, três foram partidas do futebol americano universitário e outra, o programa pós-Super Bowl.

Desta forma, transmitir dois jogos da NFL com exclusividade, sobretudo no Natal, custa caro. Mas afinal, quanto a Netflix investiu para garantir os duelos entre Kansas City Chiefs e Pittsburgh Steelers e Houston Texans e Baltimore Ravens? O Lance! Biz traz valores e detalhes.

Quanto a Netflix investiu para transmitir a NFL no Natal?

Segundo reportagem do "Wall Street Journal", de maio deste ano, a Netflix desembolsou US$ 75 milhões (cerca de R$ 384 milhões na cotação da época) por partida para transmitir a NFL no Natal. Desta forma, só para garantir os direitos de transmissão dos dois jogos, o streaming pagou US$ 150 milhões (R$ 768 milhões) à liga de futebol americano.

Além disso, a plataforma terá outros milhões de dólares em custos de produção, marketing e tudo que envolve as partidas. O show de Beyoncé, por exemplo, faz parte de um pacote de três especiais da cantora com a Netflix, com custo de US$ 60 milhões, segundo a mídia dos EUA; dois documentários já lançados completariam o acordo.

Por outro lado, o espetáculo também atrai receita ao serviço de streaming. Tendo como exemplo mais uma vez a participação de Beyoncé, a PepsiCo está patrocinando a apresentação da artista. A marca de refrigerantes é parceira antiga da NFL e estampa também o show do intervalo do Super Bowl.

