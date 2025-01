Coritiba e Reals Bet renovam patrocínio máster para a temporada de 2025

A Reals segue como a patrocinadora máster do Coritiba para 2025. Empresa e clube assinaram novo vínculo, válido até dezembro de 2025, que engloba exposição da marca no espaço nobre do uniforme, em placas de publicidade, em backdrops e produção de conteúdos em conjunto para as redes sociais. A empresa também continuará fazendo ações especiais junto aos sócios e à torcida da equipe.

- Em um momento delicado do mercado de apostas, ter ao nosso lado um parceiro sério, em conformidade com as leis, referência na sua área de atuação como a Reals, é motivo de muito orgulho para todos nós aqui no Coritiba - destaca o diretor comercial e de negócios do clube, Renato Kobbi.

- Vivemos um momento importante no Coritiba, com a expectativa bastante positiva para os desafios que temos pela frente em 2025. Assim como o apoio do nosso torcedor tem sido extremamente importante neste momento, poder contar com parceiros de credibilidade como a Reals nos dá muita confiança para seguirmos em frente, em busca do melhor para o clube - completa o dirigente.

O primeiro acordo entre as partes, o maior da história do Coxa Branca, foi firmado no início de 2024.

- O Coritiba é um clube tradicional, com uma torcida engajada, e pudemos perceber isso no primeiro ano do contrato. Construímos uma parceria sólida, que trouxe frutos para o time e para a empresa. Seguiremos juntos por mais um ano, promovendo novas iniciativas junto aos torcedores e apoiando diretamente a instituição por meio do nosso patrocínio - afirma Rafael Borges, country manager da Reals Bet.

A parceria entre Coritiba e Reals Bet foi realizada pela Wolff Sports, empresa de marketing esportivo que já trabalhou com mais de 100 clubes no país. Para o próximo ciclo, a companhia será responsável por idealizar as ativações de patrocínio e maximizar a divulgação do acordo das empresas de apostas com o alviverde.

- Durante a temporada passada, conseguimos realizar diversas ações disruptivas para ativar o patrocínio da Reals Bet no Coritiba. A renovação mostra que estamos no caminho certo, estamos ansiosos para os desafios deste próximo ciclo, em que iremos aumentar o engajamento dos torcedores com a marca e fortalecer esta sinergia entre o patrocinador com o clube - comenta Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports.

Atualmente, a Reals Bet lidera o ranking denominado "As melhores Casas de Apostas Autorizadas do Brasil", elaborado pela plataforma Reclame Aqui. Na lista, a companhia aparece com a nota de 9,7.

A patrocinadora do Coritiba atua no segmento das apostas online desde 2022 e vem crescendo de maneira exponencial no Brasil. Em 2023, conquistou o prêmio "Rising Star of The Year" - do inglês "Estrela em Ascensão do Ano" -, concedido pela SiGMA World, a maior autoridade mundial em jogos de cassino e apostas online. Em 2024, venceu como a melhor “Casa de apostas esportivas” do continente, em outra eleição feita pelo SiGMA.

A Reals Bet também consta na lista de casas autorizadas pelo Governo Federal a atuar no Brasil, seguindo todos os procedimentos solicitados pelas autoridades responsáveis pela regulamentação do setor.

