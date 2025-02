A eliminação para o Real Madrid na Liga dos Campeões na última quarta-feira (19) colocou uma "pá de cal" em cima da temporada do Manchester City. Apenas com a Copa da Inglaterra indicando uma possibilidade de título - já que está muito atrás do líder Liverpool na Premier League - o time comandado por Pep Guardiola já dá sinais que está olhando para o próximo ano. A prova disso foram as quatro contratações para o elenco. Entretanto, uma "barca" de saída já está sendo pensada.

continua após a publicidade

➡️ Bet deixa o Brasil após regulação de apostas e encerra patrocínios

Segundo veículos ingleses, com destaque para o "Daily Mail" que listou nomes dos atletas, o clube inglês pode negociar jogadores do seu elenco que tem valor somado superior aos 200 milhões de euros, ou mais de R$ 1,1 bilhão, na cotação mais atual. Os valores são do portal Transfermarkt, especializado no tema.

Alguns nomes importantes para a história do Manchester City podem ter feito seus últimos jogos com o clube em um jogo de Liga dos Campões nesta última eliminação. Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Gundogan, John Stones, Mateo Kovacic e até o goleiro brasileiro Ederson são cotados para deixar o elenco.

continua após a publicidade

Bernardo Silva pode estar na sua última temporada pelo Manchester City. (Foto: Darren Staples / AFP)

De acordo com veículos do país, o foco do City Football Group (CFG), que comanda o clube, é realizar uma reestruturação no elenco para que o técnico Pep Guardiola siga à frente da equipe pelo menos até o fim de seu atual contrato, que vai até o fim da temporada 2026/27.

Alguns passos já foram dados em direção a essa reestruturação. Nesta última janela de transferências do inverno europeu, que normalmente é menos movimentada, registrou alta nos gastos, impulsionada pelo City. O valor gasto em transferências subiu 254% em comparação com o mesmo período da última temporada e o time gastou quase 45% do que todos os outros times do país na temporada.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Valor de mercado dos jogadores que podem deixar o City

Da lista citada, que tem sete nomes, quase todos eles de muito peso para o elenco. O mais valioso de todos é Bernardo Silva. Aos 30 anos, o português já havia dado sinais que gostaria de deixar Manchester e até o Barcelona surgiu como uma possibilidade, que não se concretizou.

O meia tem valor de mercado avaliado em 60 milhões de euros (quase R$ 360 milhões) e contrato até o fim da temporada 2025/26. Vale ressaltar que os atuais valores não significam que serão os mesmos praticados em futuras transferências.

O meia da seleção portuguesa é o jogador do elenco atual com mais partidas na história na Liga dos Campeões pelo clube. Bernardo fez parte da conquista inédita da temporada 2022/23 e outros atletas desse time devem deixar a equipe.

Kevin de Bruyne amarga o status de reserva do Manchester City na temporada 2024/25. (Foto: Paul ELLIS / AFP)

O belga Kevin De Bruyne tem amargado um lugar no banco de reservas atualmente e pode ser mais um a ir embora após a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, entre junho e julho. O jogador é avaliado em 35 milhões (R$ 209 milhões) de euros, mas essa quantia não deve entrar nos cofres do clube. Isso porque De Bruyne, ao contrário de Bernardo, tem seu contrato apenas até o meio do ano, assim como o alemão Gundogan.

Um dos destinos mais cotados para Kevin De Bruyne é a Liga Saudita, que já demonstrou interesse em contratar o atleta. Gudogan voltou após passagem pelo Barcelona, mas não há sinalização de uma próxima equipe ao meio-campista de 34 anos.

➡️ TCL anuncia parceria mundial inédita para patrocinar os Jogos Olímpicos

Ederson, titular absoluto até o começo dessa temporada, avaliação em 30 milhões de euros. O valor é próximo do que Kovacic e Stones valem no mercado de transferências. O croata pode ser negociado e é avaliado em 28 milhões de euros (R$ 167 milhões), enquanto o zagueiro inglês ainda tem valorização no mercado de 32 milhões de euros (R$ 191,5 milhões).

Jornais ingleses ainda consideram a possibilidade de mais dois nomes serem negociados. Um deles, o lateral Kyle Walker, que foi emprestado ao Milan com opção de compra e pode acrescentar na soma dos valores ao fim da janela de verão. Os outros são o volante brasileiro naturalizado português Matheus Nunes e o ponta inglês Jack Grealish.

As mudanças só devem acontecer, de fato, a partir da janela do meio do ano e de possíveis movimentações por mais peças de reposição no elenco. O que está claro, por enquanto, é que o meio-campo será o setor mais complicado para repor. Em sua pior temporada à frente do clube, Pep Guardiola espera conseguir reencontrar o rumo com as contratações, mas, principalmente, com as saídas do time.

➡️ Patrocinadores do Rio Open 2025: veja lista completa de empresas

Veja jogadores em fim de contrato com o Manchester City

Scott Carson (goleiro) - 39 anos İlkay Gündoğan (meia) - 34 anos Kevin De Bruyne (meia) - 33 anos



Veja jogadores que podem ser negociados pelo Manchester City