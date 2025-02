Portuguesa acerta novo patrocínio para reta final da temporada

Nesta quinta-feira (20), a Portuguesa anunciou um acordo com um novo patrocinador até o final da temporada. A universidade UniCesumar estampará a sua marca nos calções da Lusa nos jogos que restam do Paulistão, Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro.

A estreia do novo patrocinador será nesta quinta-feira (20). A Portuguesa encara o São Bernardo às 21h30 (de Brasília), no Arena Mercado Livre Pacaembu, pela 11ª rodada da Campeonato Paulista. O confronto pode deixar a Lusa na zona de classificação para o mata-mata no Grupo B do torneio estadual.

Os valores da negociação não foram revelados, mas a empresa dará descontos especiais para membros da "Somos Lusa", programa de sócio-torcedores do clube rubro-verde. A parceria faz parte dos planos da SAF da Portuguesa, projeto que começou no início deste ano.

— A UniCesumar é uma referência na sua área e ficamos felizes por contarmos com um parceiro desse nível ao nosso lado. Que possamos comemorar muitas vitórias juntos — comemorou Fred Mourão, vice-presidente de marketing da Portuguesa.

Portuguesa assinou um novo contrato de patrocínio para o final da temporada (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Lusa com calendário nacional

Com o empate entre Água Santa e Inter de Limeira por 2 a 2, nesta quarta-feira (19), a Lusa garantiu sua vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2026 e, consequentemente, a permanência na elite do futebol paulista na próxima temporada.

Desde 2017, a Portuguesa não disputa o Campeonato Brasileiro em duas edições consecutivas. Além disso, há 14 anos a equipe não permanecia por quatro temporadas seguidas na elite do Campeonato Paulista.

- Nosso objetivo era fazer um Paulistão seguro e alcançamos isso. Com dois jogos de antecedência conseguimos resolver a questão do rebaixamento e a vaga no Campeonato Brasileiro. Agora vamos pela classificação - comemorou Alex Bourgeois, presidente da Portuguesa SAF.