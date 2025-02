A TCL, desenvolvedora e fornecedora global de tecnologias, assinou nesta quinta-feira (20) um acordo de patrocínio inédito com o Comitê Olímpico Internacional (COI) para se tornar parceira oficial dos Jogos em Los Angeles 2028.

A marca mundial firmou acordo na presença do fundador da empresa, Li Dongsheng, e do presidente do COI, Thomas Bach, em Pequim, que foi sede das Olimpíadas 2008 e país de origem da empresa. O contrato é válido até 2032 e engloba todos os eventos geridos pelo comitê internacional, incluindo Paralimpíadas, Jogos da Juventude e Olimpíadas de Inverno.

O Lance! acompanhou o anúncio da empresa no Brasil, apresentado por Camila Nagamine, gerente de comunicação da TCL SEMP (nome que marca adota no Brasil, no escritório da marca, em São Paulo.

Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional, assinou acordo com a TCL nesta quinta-feira (20). (Foto: Divulgação/TCL)

Esse acordo assinado pela TCL quebra uma hegemonia da sul-coreana Samsung, marca que ocupava esse posto de patrocinadora da área de tecnologia desde 1988, justamente nas Olimpíadas de Seul. Agora, nova parceira passará a fornecer seus produtos em diversos âmbitos dos Jogos Olímpicos de Los Angeles.

O fundador e presidente da marca destacou a importância da empresa fechar um parceiro de alcance global para utilizar e divulgar suas tecnologias.

- Estamos honrados em nos tornar um parceiro global. A TCL adota o lema “Inspire Greatness”, o que se alinha ao espírito olímpico. Os Jogos Olímpicos inspiram bilhões de pessoas ao redor do mundo e, por meio dessa parceria, as diversas inovações fortalecerão os Jogos e proporcionarão experiências excepcionais a um público global - destacou Dongsheng.

O que está incluso no acordo da TCL com o COI

A TCL entra na categoria de Olympic Partner, grupo de empresas patrocinadoras oficiais do COI criado em 1984, que seleciona as marcas mundiais que estarão presentes nos eventos do comitê. A marca entra na categoria de Equipamentos Audiovisuais Domésticos e Eletrodomésticos.

Em Los Angeles, a TCL estará presente em espaços dentro e fora das arenas dos jogos. Uma das iniciativas já definidas é a presença da tecnologia no Athlete Moments, iniciativa dos Jogos Olímpicos que permite os atletas se conectem com seus familiares e amigos ao redor do mundo imediatamente após suas competições.

Li Dongsheng, presidente e fundador da TCL, assinoun acordo para a marca patrocinar as competições olímpicas até 2032. (Foto: Divulgação/TCL)

Na Vila Olímpica, a TCL será a responsável por fornecer toda a tecnologia que servirá os atletas. Televisores, geladeiras, máquinas de lavar roupa e até maçanetas eletrônicas serão usadas para atender as demandas nas acomodações em Los Angeles.

-Vamos proporcionar conforto e segurança aos atletas para que eles possam entrar na competição de forma adequada e ter uma experiência ainda maior e melhor. Maçanetas eletrônicas em todos os quartos, eletrodomésticos e nossos melhores televisores estarão à disposição na Vila Olímpica. A TCL tem a preocupação de fornecer uma experiência imersiva - destacou Camila Naganime.

Apesar da empresa ainda não ter definidas quais são todas as tecnologias e produtos que serão usados nos Jogos de 2028, a TCL tem a pretenção de fazer ativações de marca para o público, podendo exibir produtos em feiras de exposição nas localidades das provas. Além disso, quer ampliar e utilizar sua tecnologia em espaços como telões de estádios e arenas.

Outras linhas desenvolvidas pela TCL estarão presentes no evento, como os smarts glasses (ósculos inteligentes) já presentes no mercado consumidor do Brasil. Há uma expectativa de avanço de sistemas que usam Inteligência Artificial já trabalhados pela marca e que também devem ser utilizados no evento de Los Angeles. Esse mercado já foi bastante explorado nos Jogos Paris, que aconteceram em 2024.