Kylian Mbappé viveu, na quarta-feira (19), sua primeira grande noite de Champions pelo Real Madrid. Na volta diante do Manchester City, o francês anotou três gols e contribuiu diretamente para a vitória por 3 a 1 e a classificação da equipe de Carlo Ancelotti rumo às oitavas de final da competição europeia.

O grande desempenho no Santiago Bernabéu rendeu ao camisa 9 comparações ousadas de torcedores com o grande ídolo de sua vida: Cristiano Ronaldo. Mbappé teve seu nome colocado na mesma frase do português, que foi símbolo de inspiração e rosto de fotos grudadas no quarto do atual centroavante madridista. Porém, se a história ainda não é a mesma na capital espanhola, um dado já foi superado pela geração mais jovem.

⚽ Mbappé x CR7: o primeiro hat-trick na Champions League pelo Real Madrid

O hat-trick de Kylian veio em seu jogo de número 38 pelo Real. Na Champions, somente o décimo com o manto blanco. Entre a estreia e o compromisso contra os Cityzens, a distância é de 189 dias.

Para Ronaldo, a situação é completamente diferente. O lusitano precisou de 33 partidas, porém, entrou em campo menos vezes em 2009-10, sua temporada de estreia. Ao todo, foram 35 jogos, número alcançado pelo craque francês ainda no dia 8 de fevereiro. Entre a estreia no Bernabéu e o hat-trick inicial, cravado contra o Mallorca em 5 de maio de 2010, separam-se 249 rotações da Terra.

Em Champions League, a distinção torna-se abissal. Mbappé alcançou o feito ainda em sua primeira temporada, em seu primeiro mata-mata, necessitando apenas de uma dezena de partidas. Cristiano, por sua vez, precisou chegar à temporada 2012-13 - sua quarta em Madri - para o feito, balançando as redes três vezes contra o Ajax, no dia 3 de outubro de 2012. 1.131 dias, 30 jogos a nível europeu pelo Real.

- Ele tem a qualidade para alcançar o nível de Cristiano Ronaldo, mas precisa trabalhar porque Cristiano Ronaldo colocou a barra muito alta. Pela qualidade e pela ilusão que ele tem, pode chegar ao nível de Cristiano Ronaldo, mas não será tão simples para ele. Ele precisa trabalhar - declarou o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti.

A classificação na Champions garantiu ao Real Madrid de Mbappé um lugar nas oitavas de final. Agora, a equipe aguarda o sorteio, a ser realizado na manhã desta sexta-feira (21), para saber se enfrenta Atlético de Madrid ou Bayer Leverkusen nas oitavas de final, conforme o novo regulamento da Champions League. As bolinhas serão mexidas e definirão o destino dos gigantes europeus a partir das 8h (de Brasília).