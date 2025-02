O confronto entre Real Madrid e Manchester City, na Champions League, rendeu provocações antes da ida, durante o embate e depois da volta. Vini Jr, alvo de um bandeirão alusivo à derrota para Rodri na Bola de Ouro antes da visita ao Etihad Stadium, saiu por cima no duelo além da bola diante dos ingleses.

Recebido em Manchester com os dizeres "pare de chorar com seu coração", em referência à música "Stop Crying Your Heart Out", da banda Oasis, Vinícius esperou o fim da volta no Bernabéu, onde a queda dos Cityzens foi cravada após hat-trick de Mbappé e vitória por 3 a 1. Após o apito final, o brasileiro foi às redes e publicou a frase "okay okay okay", seguido de um emoji de choro, devolvendo a cutucada.

O Flamengo também entrou na brincadeira para provocar o City. Utilizando a conta em inglês no "X", o clube parabenizou o camisa 7, revelado no Ninho do Urubu e vendido ao Real ainda em 2017.

Congrats on making it to the next round, @vinijr ! Stop crying your heart out 😉❤️🖤 — Flamengo (@Flamengo_en) February 19, 2025

Tradução: "Parabéns por avançar para a próxima fase, Vini Jr! Pare de chorar com todo o seu coração".

Mesmo sendo alvo da torcida dos Cityzens - que, posteriormente, afirmou ter Florentino Pérez como objeto da faixa -, Vinícius Jr foi eleito o melhor jogador na partida de ida, participando de todos os gols do Real no triunfo por 3 a 2. Na volta, o camisa 7 teve boa atuação, mas foi ofuscado pelo show de Mbappé que foi às redes três vezes e conduziu a vitória por 3 a 1.

Agora, o Real Madrid aguarda o sorteio, a ser realizado na manhã desta sexta-feira (21), para saber se enfrenta Atlético de Madrid ou Bayer Leverkusen nas oitavas de final, conforme o novo regulamento da Champions League. As bolinhas serão mexidas e definirão o destino dos gigantes europeus a partir das 8h (de Brasília).