Patrocinadores do Rio Open 2025: veja lista completa de empresas

Sucesso de público e comercial, o Rio Open 2025 está sendo uma edição histórica quando o assunto é número de patrocínios. O principal torneio de tênis da América do Sul contará com 40 marcas entre patrocinadores e apoiadores, superando os 35 anunciantes do ano passado.



Realizado entre os dias 15 e 23 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, o evento mantém a Claro como patrocinadora máster, parceria que vem desde sua primeira edição.

continua após a publicidade

Além disso, novas marcas se juntam ao grupo de apoiadores do torneio. Entre os host sponsors, estreiam Bet Nacional, Zurich Seguros e Seara, enquanto Magnum, Tegra Incorporadora, Alubar e Rio Galeão passam a integrar a lista de gold sponsors.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

💼 Patrocinadores do Rio Open 2025

A seguir, confira todas as empresas que investem no torneio:

🔹 Patrocinador Máster: Claro

🔹 Host sponsors: Santander, Mubadala, Shell, Black Princess, Engie, Emirates, Zurich, Bet Nacional, Herbíssimo, Seara, Rolex, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Governo Federal.

continua após a publicidade

🔹 Gold sponsors: Kia, Fila, EMS, B3, Disney+, Disney Cruise Line, White Martins, Rede D’or, Wilson, Ibmec (Instituto Yduqs), Melitta, Premierpet, Zetaflex, Shopping Leblon, Allos, Copa Energia, World Wine, Wellhub, Grey Goose, Faixa Azul, Drogaria Venâncio e Phytoervas.

📺 Transmissão e impacto comercial

O torneio tem transmissão do Sportv e segue como um dos eventos esportivos mais valiosos do calendário brasileiro, atraindo investimentos de grandes marcas e consolidando sua relevância no cenário global do tênis.

continua após a publicidade

Com um line-up de patrocinadores de peso e ampla visibilidade, o Rio Open 2025 reforça sua posição como um dos principais eventos esportivos da América Latina.