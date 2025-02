Bet deixa o Brasil após regulação de apostas e encerra patrocínios

Após anunciar a venda de suas operações no Brasil no final de 2024, a casa de apostas esportivas Parimatch, que também atua no mercado de cassino online, deixará todas as suas atividades no país e coloca fim a todos os contratos de patrocínio vigente com a marca. Uma das principais motivações para o movimento de mercado é a regulamentação das bets imposta no país atualmente.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A reportagem do Lance! apurou com exclusividade que a decisão faz parte da estratégia de expansão da Growe, empresa proprietária da marca, na América Latina, e que não inclui mais o Brasil em suas projeções. Além da venda da Parimatch para a VBet dentro do país, o que implicou na mudança de patrocínio do Botafogo na virada da temporada, outros contratos também chegam ao fim com essa decisão.

A Stock Car Brasil, que tinha a Parimatch como patrocinadora master, deixará ter associação com a empresa, assim como alguns embaixadores.

Stock Car tinha contrato de patrocínio com a Parimatch na temporada 2024. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

No caso do alvinegro carioca, o acordo de patrocínio "migrou" da antiga casa de aposta para a VBet, que assumiu o posto de patrocinadora master nos uniformes. Esse também foi o caminho dos usuários, que foram transferidos de uma plataforma para a outra.

continua após a publicidade

Na Stock Car, o grupo está em fase de renovação de seus contratos para a temporada 2025 e negocia com a própria VBet, detentora das operações da Parimatch a partir de agora, para ter a marca entre os seus patrocinadores. A categoria automobilística negocia seus acordos de marca a partir de cotas, divididas por setor de atuação. Neste caso, as bets.

➡️ TCL anuncia parceria mundial inédita para patrocinar os Jogos Olímpicos

O que explica a saída da bet do Brasil

Segundo a Growe, a decisão de deixar o país segue o caminho de algumas outras bets. De 2024 para cá, o Governo Federal, através do Ministério da Fazenda, tem intensificado o processo de regulamentação das casas de aposta no país, o que impacta em suas atuações, tanto pelo lado burocrático quanto pelo viés financeiro.

continua após a publicidade

No caso da Parimatch e da Growe, o processo de regulamentação no Brasil passou durante muito tempo por uma fase turbulenta e incerta, o que afetou a presença da marca no país em seus processos comerciais.

A Parimactch era patrocinadora do Botafogo em 2023 e 2024. (FOTO: CARL DE SOUZA / AFP)

➡️ Patrocinadores do Rio Open 2025: veja lista completa de empresas

Mas o cenário negativo no Brasil não impediu que a empresa seguisse com uma estratégia de expansão nos vizinhos sul-americano. A ideia é explorar as apostas esportivas e os cassinos online em mercados vizinhos e que proporcionem mais estabilidade à empresa.