Lista dos jogadores mais valiosos do mundo inclui talentos brasileiros; veja

Em lista divulgada pelo Observatório do Futebol (CIES), 11 brasileiros aparecem entre os jogadores mais valiosos do futebol mundial. Entre eles, o jovem Estevão, de partida para o Chelsea, é o único atleta que atua no futebol sul-americano a entrar no ranking seleto. Vini Jr, do Real Madrid, figura entre o brasileiro mais caro da lista, com avaliação de mercado em 130,4 milhões de euros (R$ 833,3 milhões). A lista tem 100 atletas.

Estevão, jogador do Palmeiras, aparece entre os brasileiros mais valiosos do futebol mundial (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

A lista tem Lamine Yamal como o jogador mais caro do mundo. O espanhol do Barcelona é, com folgas, o jogador mais valioso, com valor estimado em 402,3 milhões de euros segundo o CIES. Haaland (Manchester City), segundo colocado no ranking, é avaliado em 239,6 milhões de euros, mais de 150 milhões de euros de diferença em relação ao jogador de 17 anos.

Jogadores mais valiosos do futebol, segundo o CIES

Lamine Yamal (Barcelona) – 402,3 milhões de euros (R$ 2,56 bilhões) Erling Haaland (Manchester City) – 239,6 milhões de euros (R$ 1,53 bilhão) Jude Bellingham (Real Madrid) – 233,8 milhões de euros (R$ 1,49 bilhão) Kylian Mbappé (Real Madrid) – 192,5 milhões de euros (R$ 1,23 bilhão) Jamal Musiala (Bayern de Munique) – 154,8 milhões de euros (R$ 989,2 milhões) Pedri González (Barcelona) – 143,7 milhões de euros (R$ 918,2 milhões) Vinícius Júnior (Real Madrid) – 130,4 milhões de euros (R$ 833,3 milhões) Cole Palmer (Chelsea) – 126,5 milhões de euros (R$ 808,3 milhões) Julián Álvarez (Atlético de Madrid) – 126,0 milhões de euros (R$ 805,3 milhões) Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) – 122,3 milhões de euros (R$ 781,5 milhões)

Lamine Yamal é o jogador mais valioso do mundo (Foto: Josep Lago / AFP)

Quem são os brasileiros?

7. Vinícius Júnior (Real Madrid) – 130,4 milhões de euros (R$ 833,3 milhões)

11. Rodrygo Goes (Real Madrid) – 120,5 milhões de euros (R$ 770,6 milhões)

22. Savinho (Manchester City) - 100,8 milhões de euros (R$ 644,6 milhões)

41. Gabriel Martinelli (Arsenal) – 87 milhões de euros (R$ 556,4 milhões)

48. Raphinha (Barcelona) – 82,6 milhões de euros (R$ 528,2 milhões)

49. Estêvão (Palmeiras) – 82,4 milhões de euros (R$ 527 milhões)

51. Endrick (Real Madrid) – 81 milhões de euros (R$ 518 milhões)

73. João Pedro (Brighton) – 68,7 milhões de euros (R$ 439,3 milhões)

81. Lucas Beraldo (PSG) – 65 milhões de euros (R$ 415,7 milhões)

83. Murillo (Nottingham Forest) - 63,9 milhões de euros (R$ 408,6 milhões)

90. Evanilson (Bournemouth) - 61,2 milhões de euros (R$ 391,4 milhões)