Rumo à Europa? Aprenda 5 formas de identificar ingressos confiáveis para jogos

A final da Uefa Champions League 2025, realizada no dia 31 de maio, em Munique, foi marcada por casos de torcedores que ficaram do lado de fora da Allianz Arena após comprarem ingressos falsificados. A venda de bilhetes falsos e pacotes irregulares tem se tornado um problema recorrente, afetando torcedores que buscam acompanhar as partidas presencialmente.

A situação reacende o alerta sobre os riscos das compras fora dos canais oficiais, especialmente em eventos esportivos de grande porte. Na final da temporada 2021/22, entre Liverpool e Real Madrid, a Uefa confirmou a existência de mais de 2 mil ingressos falsos. No ano passado, um grupo de brasileiros também ficou de fora da decisão entre Liverpool e Borussia Dortmund devido a um pacote de viagem falso oferecido por uma agência de turismo.

De acordo com Leonardo Pimenta, agente de viagens e sócio da agência especializada em turismo de hospitalidade esportiva, a SP Prime Group, um dos principais motivos que fazem as pessoas comprarem os ingressos falsos são os valores mais baixos oferecidos. O agente de viagens reforça que é fundamental buscar empresas com credibilidade no setor.

— A Champions League é um evento de grande apelo midiático e, por isso mesmo, atrai golpistas. O torcedor precisa desconfiar de preços muito baixos e sempre buscar referências da empresa com quem está negociando — orienta Leonardo Pimenta.

Confira 5 dicas essenciais para não cair nas armadilhas dos ingressos falsos: