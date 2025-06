Cazé TV fecha acordo exclusivo com gigante do streaming

A Cazé TV e a Disney+ firmaram acordo nesta quarta-feira (4) para ampliar a grade de transmissões esportivas. Pelo acordo, válido por um ano, assinantes do Disney+ poderão acompanhar torneios nacionais e internacionais, como o Mundial de Clubes, campeonatos europeus e sul-americanos, além de competições olímpicas em diversas modalidades.

Entre os torneios de futebol incluídos no acordo estão a UEFA Europa League, a UEFA Conference League, a Libertadores Feminina, além dos campeonatos nacionais da França (Ligue 1) e da Alemanha (Bundesliga). Já entre os esportes olímpicos, a parceria prevê a transmissão dos Mundiais de handebol, tênis de mesa, ginástica, judô, atletismo, além de competições de skate.

— Levar a CazeTV para uma plataforma com o alcance e a qualidade o do Disney+ aumenta nossa responsabilidade e reforça nosso compromisso de levar os grandes eventos esportivos ao maior número de torcedores com uma linguagem jovem, autêntica e acessível para toda a família — afirma Edgar Diniz, co-fundador da LiveMode, parceira da Cazé TV.

No início de março, a Cazé chegou a um acordo com a DAZN, empresa que negocia os direitos de transmissão do torneio no Brasil, para exibir todos os jogos do Mundial de Clubes, que terá início no dia 14 de junho.

Cazé TV recontrata humorista

No último domingo (1), a Cazé TV anunciou a contratação do humorista Diogo Defante para integrar a equipe de cobertura do Mundial de Clubes da FIFA, que acontece nos Estados Unidos a partir de 14 de junho.

Em contato com o jornal 'Folha de São Paulo', Fábio Medeiros, head de conteúdo da Cazé TV, comemorou a 'recontratação' de Diogo Defante e afirmou que o humorista terá total liberdade para criar conteúdos divertidos nos Estados Unidos.

- Ele vai zaralhar na Copa. Esse é o briefing. É o que a nossa audiência espera, é o que queremos dele: autenticidade, bom humor, carisma non sense e aquela rebeldia que o público da Cazé TV está com saudade. Ele é imprevisível e essa é a graça: a gente nunca sabe o que ele está prestes a aprontar", explica.