Clube da Série B cria área de Experiência do Cliente e fecha parceria com startup de dados

O Avaí resolveu inovar fora das quatro linhas e implementou duas importantes mudanças na gestão: criou um cargo exclusivo de Coordenação de Experiência do Cliente (CX) e firmou uma parceria com a Bentview, startup especializada em inteligência de dados aplicada à valoração de marca e mensuração de retorno de patrocínios.

A estratégia tem como objetivo melhorar a relação com os torcedores e, principalmente, garantir que os patrocinadores vejam resultado efetivo em suas ações com o clube. A ideia é deixar de buscar novos apoiadores a cada temporada e, em vez disso, construir relações de longo prazo.

📊 Nova função e foco no relacionamento

De acordo com Rodrigo Florenzano, diretor de negócios do Avaí, a nova função de coordenador de Experiência do Cliente será responsável por conduzir todo o relacionamento com patrocinadores, parceiros e torcedores. O foco não será apenas o atendimento receptivo, mas também ações proativas.

- Toda semana, nosso coordenador envia mensagens para os parceiros sugerindo ações e possibilidades nos dias de jogos. A função é provocar, sugerir, ajudar, tanto no lado comercial quanto na experiência do torcedor - explicou Florenzano.

No que se refere ao sócio-torcedor, o objetivo é ampliar a satisfação com ações de match day, comunicações personalizadas e a coordenação estratégica de benefícios.

💡 Parceria com startup de dados

A parceria com a Bentview marca outro avanço importante. A startup oferece tecnologia para monitorar a exposição de marcas em transmissões, redes sociais, mídia espontânea e outros canais. Com isso, o Avaí e os patrocinadores passam a ter acesso a indicadores claros, como visibilidade e retorno sobre investimento (ROI).

Kei Eguti, sócio da Bentview, ressaltou a importância dessa mudança:

“Patrocínio não é apenas exposição de logo. É construção de marca, geração de valor e conexão relevante com o público”.

Com algoritmos próprios, a plataforma entrega relatórios mensais para os patrocinadores, detalhando não apenas a presença da marca, mas também a performance em termos de alcance, engajamento e impacto.

⚽ Modelo orientado por dados

Florenzano destacou que, com o suporte da startup, o clube agora consegue provar aos parceiros que o investimento gera resultado:

- Queremos mostrar que o torcedor é um público qualificado, que gera retorno. Assim, conseguimos estabelecer relações duradouras e evitar o ciclo desgastante de buscar novos patrocinadores a cada temporada.

Além disso, a iniciativa reforça o posicionamento do clube como uma instituição inovadora e aberta ao uso de tecnologia para profissionalizar sua gestão e criar um ambiente mais atrativo para novos negócios.

