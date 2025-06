O Sport lançou nesta sexta-feira (06) sua nova camisa 2 para a temporada 2025/26. Com a predominância amarela novamente, o uniforme alternativo deu continuidade à proposta de ampliar o leque de possibilidades visuais a partir das cores históricas do escudo rubro-negro.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A escolha pela manutenção da cor foi fortalecida pela resposta positiva da torcida, que abraçou a ideia de ver o Sport representado também em novas paletas. O desempenho comercial do modelo na última temporada superou os resultados de camisas alternativas anteriores, mostrando um ótimo engajamento da torcida com essa identidade visual.

— As vendas foram muito positivas, superando em 40% a média dos dois últimos modelos, que foram os brancos. Por isso, decidimos renovar o amarelo para mais uma versão — comentou Eduardo Arruda, vice-presidente de marketing do Sport.

continua após a publicidade

O resultado reforçou a confiança do clube em seguir diversificando seus uniformes. Ao mesmo tempo em que celebrou o sucesso da camisa, o Sport reforçou que continuará testando variações para o uniforme alternativo nos próximos anos, com possibilidades como dourado, amarelo e outras variações.

Criada com uma estética mais modernista, a nova camisa amarela do Sport ganhou detalhes em preto nas mangas e nas laterais do corpo. O uniforme tem uma gola em V, além de grafismos na parte frontal. Na parte interior do modelo, é possível notar estampas em preto e branco do escudo do Leão da Ilha.

continua após a publicidade

(Foto: Divulgação/Umbro Brasil)

Na parte traseira do uniforme também é possível notar elementos mais modernos, como números pixelados, com efeito de grafite e em degradê, trazendo o modelo para uma roupagem mais atual.

— A camisa amarela representou uma quebra de expectativa e mostrou que grande parte da torcida está aberta a novas ideias. Os resultados que alcançamos foram importantes não só em números, mas também como sinal de que há espaço para explorar novas ideias e continuar testando novas opções — afirmou o dirigente rubro-negro.

— Junto ao clube, decidimos manter o uniforme 2 em amarelo, pois é uma clara alusão à história do Sport. A nova camisa traz uma estética dos anos 90 e 2000 e foi reimaginada com técnicas e visual atuais, trazendo um ar mais jovem ao produto, sem esquecer das raízes do Leão da Ilha. É mais um lindo uniforme para um ano especial de 120 anos do clube — diz Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.