Reforço do Flamengo, Jorginho acumula ganhos milionários em 14 anos na Europa

O Flamengo está prestes a oficializar a chegada de um reforço de peso para a disputa do Mundial de Clubes. O meia Jorginho desembarca no Rio de Janeiro na madrugada desta sexta-feira (6) para realizar exames médicos e assinar contrato de três temporadas com o Rubro-Negro.

Apesar de não haver custo de transferência, o investimento do Flamengo será alto. Estima-se que o contrato até 2028 renda cerca de 13 milhões de euros líquidos (R$ 84 milhões) ao atleta, com custo bruto de aproximadamente R$ 107 milhões ao clube, considerando impostos e encargos.

💰 R$ 390 milhões em salários na Europa

A chegada de Jorginho representa não apenas experiência em campo, mas também um currículo financeiro de respeito. De acordo com dados do site Capology, o meio-campista acumulou cerca de US$ 70 milhões em salários brutos ao longo de 14 temporadas no futebol europeu — o equivalente a cerca de R$ 390 milhões na cotação atual.

Confira os clubes e a evolução salarial de Jorginho:

🇮🇹 Hellas Verona / Napoli (2013-2018) – Salários entre US$ 464 mil e US$ 3,8 milhões/ano 🇬🇧 Chelsea (2018-2023) – US$ 7,6 milhões/ano 🇬🇧 Arsenal (2023-2025) – US$ 7,6 milhões/ano

Com passagens marcantes por Napoli, Chelsea e Arsenal, o ítalo-brasileiro também conquistou a Eurocopa de 2020 com a seleção italiana, além de títulos importantes como a Champions League e a Supercopa da UEFA.

🔴 Foco no Mundial

A contratação de Jorginho é estratégica: o Flamengo estreia no Mundial de Clubes em 16 de junho, e a chegada antecipada do jogador garante sua inscrição no torneio. O prazo final para envio da lista à Fifa termina na próxima terça-feira (10).

Com contrato encaminhado até junho de 2028, Jorginho terá o maior salário do elenco rubro-negro e deve assumir protagonismo no meio de campo, ao lado de Arrascaeta, Gerson e cia.

