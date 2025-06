Estudo aponta clubes com as maiores folhas salariais no Brasil; veja ranking

O futebol brasileiro segue com gastos crescentes com salários, conforme aponta a mais recente edição do Relatório Convocados 2025, produzido pela Convocados Gestora de Ativos de Futebol em parceria com a OutField Inc. e patrocínio da Galapagos Capital.

Segundo o estudo, os "gastos com pessoal" incluem salários, encargos trabalhistas e direitos de imagem de todos os funcionários dos clubes — não apenas do elenco profissional. A análise reforça a tendência de crescimento das folhas salariais, com apenas dois clubes — Palmeiras e RB Bragantino — conseguindo reduzir os custos em relação ao ano anterior.

💰 Maiores folhas salariais no Brasil

O Flamengo segue isolado na liderança, com R$ 605 milhões destinados a custos com pessoal em 2024, um aumento de 15% em relação ao ano anterior. Em seguida aparece o São Paulo, com R$ 452 milhões, e o Corinthians, que gastou R$ 429 milhões.

O Cruzeiro foi um dos destaques: o clube mineiro aumentou em 69% seus gastos com pessoal, passando de R$ 162 milhões em 2023 para R$ 259 milhões em 2024, impulsionado pela nova gestão. O Internacional (+29%), o Vasco (+23%) e o Grêmio (+21%) também apresentaram crescimentos significativos.

Por outro lado, o Palmeiras e o RB Bragantino reduziram suas despesas em 10% e 7%, respectivamente. O caso palmeirense chama atenção, já que, mesmo com a redução, manteve a quarta maior folha do país: R$ 424 milhões.

Fonte: Relatório Convocados 2025 Posição Clube Gastos 2024 (R$ mi) Gastos 2023 (R$ mi) Variação (%) 1 Flamengo 605 528 +15% 2 São Paulo 452 411 +10% 3 Corinthians 429 418 +3% 4 Palmeiras 424 470 -10% 5 Fluminense 378 316 +19% 6 Atlético-MG 314 292 +7% 7 Grêmio 305 252 +21% 8 Botafogo 290 270 +7% 9 Internacional 274 212 +29% 10 RB Bragantino 251 270 -7% 11 Vasco 234 191 +23% 12 Cruzeiro 221 131 +69% 13 Bahia 186 157 +19% 14 Athletico-PR 173 172 +1% 15 Fortaleza 168 158 +6% 16 Vitória 109 47 +131% 17 Cuiabá 96 89 +7% 18 Criciúma 77 33 +136% 19 Juventude 67 26 +156% 20 Atlético-GO 56 40 +38%

⚠️ Gastos com pessoal crescem e ligam alerta financeiro

O relatório chama atenção para a dependência de muitos clubes em transferências de atletas para equilibrar as contas. "Os clubes operam com a folha no limite, e o aumento expressivo dos custos deve ser analisado com cautela", aponta o estudo.

Além disso, o crescimento generalizado dos gastos reforça a necessidade de políticas financeiras mais sólidas para evitar problemas estruturais no médio e longo prazo.

