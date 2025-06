Treinador italiano se torna o segundo mais bem pago no mundo; veja lista

O treinador Simone Inzaghi, que acabou de ser vice campeão da Champions League com a Inter de Milão, se transferiu para o Al-Hilal e se tornou o segundo técnico mais bem pago do mundo futebolistíco. Na equipe saudita, o italiano vai receber 29 milhões de dólares (cerca de R$ 167 milhões) anuais com salários, segundo o jornal "L'Equipe".

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Simone Inzaghi assina com o Al-Hilal (Foto: Reprodução / X)

O novo contrato milionário de Simone Inzaghi passa na frente do treinador Pep Guardiola, que ganha atualmente 26,8 milhões de dólares (R$ 148,6 milhões) por ano no Manchester City, segundo o site The Front Office Sports. Ainda de acordo com o portal, apenas Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, fatura mais com renumerações do ano, com uma compensação financeira de 33,5 milhões de dólares (R$ 187,2 milhões) anuais.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

🔥Bombou no Lance!:

➡️Ancelotti 'se apaixona' por jogador do Brasileirão na Seleção

➡️Jogador ausente em lista de Ancelotti debocha de convocação da Seleção

➡️Regras da cobrança de pênalti passam por alterações após caso Alvarez

Os treinadores mais bem pagos por ano do futebol mundial

Diego Simeone (Atlético de Madrid) - US$ 33,5 milhões de dólares (cerca de R$ 187 milhões) Simone Inzaghi (Al-Hilal) - US$ 29 milhões (cerca de R$ 167 milhões) Pep Guardiola (Manchester City) - US$ 26,8 milhões (cerca de R$ 148 milhões) Mikel Arteta (Arsenal) - US$ 20,2 milhões (cerca de R$ 112 milhões) Stefano Pioli (Al Nassr) - US$ 20,03 milhões (cerca de R$ 111 milhões) David Moyes (Everton) - US$ 16,2 milhões (cerca de R$ 91 milhões) Luis Enrique (PSG) - US$ 12,4 milhões (cerca de R$ 70 milhões) Matthias Jaissle (Al Ahli) - US$ 12,4 milhões (cerca de R$ 70 milhões) José Mourinho (Fenerbahce) - US$ 11,9 milhões (cerca de R$ 67 milhões) Carlo Ancelotti (Seleção Brasileira): US$ 11 milhões (cerca de R$ 61 milhões)

Inzaghi se transferiu após vice na Champions

O Al Hilal, da Arábia Saudita, anunciou nesta quarta-feira (4), a contratação do treinador Simone Inzaghi. O anúncio aconteceu quatro dias após a final da Champions League, no qual o PSG o foi campeão sobre a Inter de Milão. O italiano deve estrear pelo clube saudita no dia 18 de junho, contra o Real Madrid, pelo Mundial de Clubes da FIFA.

continua após a publicidade