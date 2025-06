Valor de Paquetá cai ainda mais após julgamento na Inglaterra

Lucas Paquetá segue vivendo dias de indefinição na carreira. O meia de 27 anos, atualmente no West Ham, viu o seu valor de mercado cair novamente, segundo atualização recente do site Transfermarkt. Agora, o brasileiro está avaliado em € 28 milhões, uma queda expressiva em relação aos € 65 milhões que ostentava há menos de dois anos.

A nova desvalorização ocorre em meio ao aguardado desfecho do processo na Inglaterra, onde o brasileiro responde por acusação de má conduta relacionada a apostas esportivas. A Federação Inglesa (FA) encerrou o julgamento nesta semana, mas a decisão final deve demorar entre um e dois meses, conforme revelou o jornal britânico The Guardian.

🎯 De potencial reforço do Manchester City à indefinição

O caso ganhou repercussão mundial ainda em 2023, quando Paquetá estava próximo de se transferir para o Manchester City, em uma negociação que ultrapassaria os R$ 400 milhões. O escândalo, no entanto, travou as conversas e gerou um efeito dominó: além de perder a oportunidade de atuar sob o comando de Guardiola, o atleta viu seu valor de mercado despencar e se afastou das convocações para a Seleção.

A investigação aponta que Paquetá teria deliberadamente forçado cartões amarelos em quatro partidas da Premier League, favorecendo apostadores. As partidas sob suspeita são contra: Leicester City (12/11/2022), Aston Villa (12/03/2023), Leeds United (21/05/2023) e Bournemouth (12/08/2023).

Paquetá sempre negou envolvimento com qualquer esquema e se disse surpreso com as acusações. No entanto, a incerteza sobre uma possível punição — que pode incluir até banimento do futebol — tem impactado diretamente sua trajetória.

📉 Queda brusca no valor de mercado de Paquetá

Veja a linha de desvalorização de Lucas Paquetá nos últimos anos:

💶 Outubro de 2023: € 65 milhões

💶 Dezembro de 2024: € 40 milhões

💶 Março de 2025: € 35 milhões

💶 Junho de 2025: € 28 milhões

A tendência, segundo especialistas, é de que o valor permaneça estagnado ou sofra nova redução até que o veredito da Justiça inglesa seja oficialmente divulgado.

