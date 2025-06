Gafe durante hino do Brasil em partida contra Equador viraliza

A Seleção Brasileira enfrenta o Equador nesta quinta-feira (5), em Guayaquil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2025. Antes mesmo da bola rolar, o confronto ganhou forte repercussão nas redes sociais. O motivo, foi o fato da bandeira do Brasil aparecer com erro durante a exibição do hino nacional.

A situação não passou despercebida durante a transmissão e rapidamente diversos telespectadores reagiram. Na bandeira exposta as estrelas, presentes no circulo azul da bandeira brasileira, estão em posições equivocadas. Além disso, o número da constelação também estava errado. Veja a repercussão abaixo:

Seleção Brasileira

O confronto contra o Equador é apenas o primeiro compromisso do Brasil nesta Data Fifa. Além da partida desta quinta-feira (5), em Guayaquil, a Seleção volta a campo contra o Paraguai, na próxima terça-feira (10), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Os dois jogos são válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2025. Neste momento, a equipe brasileira ocupa a quarta colocação na tabela de classificação, com 22 pontos somados em 15 jogos disputados.

Para os compromissos, a Seleção terá como novidade o técnico Carlo Ancelotti no comando técnico. O italiano chegou ao comando do time da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no último mês de maio.

