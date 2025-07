NFL negocia compra de participação em gigante emissora esportiva

A NFL, principal liga de futebol americano dos Estados Unidos, está próxima de fechar acordo por uma participação minoritária da ESPN. De acordo com a CNBC, o acordo seria a aquisição de 10% da gigante emissora esportiva. Atualmente, a Disney detém 80% da rede, enquanto os 20% restantes pertencem à Hearst, empresa de comunicação norte-americana.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Se o acordo avançar conforme o planejado, a ESPN poderá assumir o controle total da NFL Network e da NFL RedZone, e não apenas uma participação majoritária. No entanto, a ESPN não está comprando toda a NFL Media — empresa que administra não só a NFL Network e a NFL RedZone, mas também a NFL Films, o site NFL.com, o aplicativo oficial da liga e a plataforma de streaming NFL+.

Em vez disso, a ESPN deve ficar só com alguns desses ativos e pode fechar parcerias para usar os outros produtos da NFL Media.

NFL está próxima de fechar acordo com a ESPN (Divulgação)

➡️Estádio do Real Madrid sediará primeiro jogo da NFL na Espanha

ESPN fecha parceria com gigante empresa brasileira

A ESPN, pertencente ao Grupo Disney, estabeleceu parceria com o Grupo Kalunga para lançar o X-Sports – Emoção de Verdade, novo canal esportivo gratuito na televisão aberta do Brasil. O colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, adiantou que o projeto será oficialmente apresentado em 6 de agosto, durante evento no Hotel Unique, em São Paulo (SP). A informação foi confirmada pelo Lance!. A cerimônia dará início à contagem regressiva para a estreia do canal no mercado brasileiro.

continua após a publicidade

O X-Sports utilizará a infraestrutura da Ideal TV para suas operações e transmitirá conteúdo esportivo 24 horas por dia, formato inédito na televisão aberta brasileira. Os telespectadores da Grande São Paulo poderão acessar o canal pelo sinal 32 UHF digital, enquanto o restante do país poderá sintonizá-lo via antenas parabólicas digitais ou operadoras de TV por assinatura.

X-Sports será o novo canal esportivo em TV aberta no Brasil (Foto: Reprodução)

➡️Dono do PSG quer comprar o Internacional? Saiba o que o Lance! apurou