Nesta terça-feira (10), Dean Huijsen foi apresentado oficialmente pelo Real Madrid em Valdebebas. Após a derrota da Espanha para Portugal na final da Nations League neste domingo (8), o zagueiro - que foi titular da partida - se dirigiu a Madrid para se apresentar à torcida e imprensa e seguir para os Estados Unidos com o elenco para a disputa do Mundial de Clubes.

— Desde que o Madrid ligou, não tinha mais olhos para outro time — disse o jogador logo no início de sua apresentação — Chego ao melhor clube do mundo e estou aqui para dar o meu melhor. Com humildade, espero que possamos ganhar muitos troféus juntos. O Real Madrid é o clube da minha vida.

O Real Madrid já havia anunciado a contratação de Dean Huijsen, zagueiro de 20 anos da seleção da Espanha e que se destacou na temporada pelo Bournemouth, da Premier League. O contrato da joia será por cinco temporadas - até junho de 2030 - e, segundo a imprensa espanhola, o clube merengue pagou a multa rescisória de 59,3 milhões de euros (R$ 373,9 milhões) para levar o jogador.

A contratação de um zagueiro era prioridade do clube espanhol, que viveu uma temporada assombrada por lesões, principalmente na linha defensiva. Huijsen tem 1,97m de altura e nasceu em Amsterdã, mas se mudou para a Espanha ainda criança e optou por defender a Fúria Roja. Ele fez a sua estreia pela seleção espanhola no último mês de março.

Veja as primeiras falas de Huijsen como jogador do Real Madrid

Dean Huijsen foi apresentado pelo Real madrid em Valdebebas (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

— Obviamente, é o melhor dia da minha vida. É um sonho estar aqui. Vou dar tudo pelo time.

Falou com Xabi Alonso?

— Sim, conversamos um pouco. Sobre o que ele espera de mim. Acho que serão bons anos.

O que você espera do seu desempenho?

— Eu me encaixo muito bem no futebol do Xabi. Vou tentar contribuir para o time e fazer o que puder para ajudar, ficarei feliz em fazer isso.

Está consiente da exigência do clube?

— Acho que provei que estou pronto. No que eu puder ajudar, estou aqui. E o desafio é claro: quero ganhar tudo. Tenho muita ambição.

O que sentiu ao ver sua famílai na apresentação?

— É um sonho. Minha família terá orgulho de mim, e eu também. Não penso em nada além disso. Qualquer número que eu usar é bom para mim, desde que seja do Real Madrid.

