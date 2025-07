Mesmo antes do anúncio oficial, o português João Félix já treina com o elenco do Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo para a Arábia Saudita. Após algumas temporadas sem conseguir se fixar em um clube europeu de ponta, o atacante fechou com a equipe do Oriente Médio em uma proposta que garante um salário milionário ao jogador, ainda maior do que recebia no Chelsea, seu antigo clube.

Félix deixou oficialmente o clube inglês após uma temporada desde a sua contratação em definitivo. Antes, o português pertencia ao Atlético de Madrid e, por falta de espaço, chegou a ser emprestado para o Barcelona e para o próprio Chelsea.

Quando foi contratado pelos Blues, assinou por sete temporadas com um salário de 3,38 milhões de euros anuais, o que corresponde a quase R$ 22 milhões na cotação atual. Os dados são do Capology, site especializado em finanças de clubes e salários de atletas.

Não teve bom desempenho no Chelsea, que o emprestou em parte da temporada passada ao Milan, mas o atacante fez apenas 21 jogos e três gols. Os ingleses viviam um dilema de ter um logo contrato com o atleta e um salário robusto para pagar. Mas a solução veio nesta janela, com o movimento do Al-Nassr de pagar 30 milhões de euros (R$ 194,7 milhões).

Na Arábia Saudita, o João Félix receberá um salário ainda maior do que na Inglaterra. Segundo informações do jornal saudita Arriyadiyah, o português fechou um acordo para receber quase três vezes mais, atingindo 10 milhões de euros por temporada, ou R$ 64,9 milhões.

O veículo ainda aponta um bônus de 950 mil euros (R4 6,16 milhões) por título conquistado na equipe, além de gols e assistências, que não tiveram os números estipulados. O contrato tem duração de dois anos e cláusula de renovação por mais três ou quatro temporadas, dependendo a decisão do próprio Al-Nassr.

João Félix em sua apresentação pelo Chelsea, em agosto de 2024. (Foto: Reprodução/Chelsea)

Carreira e transferências de João Félix

João Félix iniciou sua carreira profissional no Benfica, de Portugal, onde rapidamente se destacou pela habilidade técnica, visão de jogo e capacidade de finalização, o que lhe rendeu projeção internacional. Em 2019, foi contratado pelo Atlético de Madrid por uma das maiores cifras da história do futebol mundial: 126 milhões de euros (R$ 543 milhões).

Desde então, teve momentos de destaque, mas também enfrentou oscilações de desempenho e dificuldades para se firmar plenamente sob o comando de Diego Simeone. No período vinculado ao Atleti, passou por empréstimos, incluindo passagens pelo Chelsea e Barcelona. A última camisa vestida pelo atacante foi a do Milan, da Itália.

Em maio de 2025, o Flamengo demonstrou interesse na contratação de João Félix. No entanto, as negociações não avançaram, e o acordo acabou não se concretizando. O português era considerado um "sonho" para o diretor esportivo José Boto.

Na seleção de Portugal, conquistou duas Liga das Nações da Uefa, em 2018/19 e 2024/25. No Benfica, levou um Campeonato Português também em 2018/19, uma La Liga pelo Atlético de Madrid em 2020/21 e Conference League de 2024/25 pelo Chelsea, troféu concedido apenas por ter feito parte do elenco dos ingleses em parte da competição.