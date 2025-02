Franquias da NBA têm valorização bilionária e Warriors lideram ranking

A CNBC Sports, uma das principais emissoras esportivas dos Estados Unidos, divulgou um ranking atualizado do valor de mercado das franquias da NBA. O estudo apontou que o valor médio das equipes da liga subiu e atingiu o valor recorde de US$ 4,66 bilhões, cerca de R$ 26,4 bilhões. O Golden State Warriors lidera a lista como time com maior valorização.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Liderados por Stephen Curry, Draymond Green e agora com a chegada de Jimmy Butler, os Warriors atingiram a marca de US$ 9,4 bilhões neste começo de ano, ou R$ 53,4 bilhões na cotação atual. A equipe de São Francisco também liderou a lista de arrecadação com patrocinadores entre todas as franquias e somou mais que o dobro que os rivais.

Stephen Curry lidera a franquia de Golden State, a mais valorizada da NBA. (Foto: Stacy Revers / Getty Images via AFP)

No total, foram US$ 200 milhões com patrocinadores, cerca de R$ 1,13 bilhões, o que ajudou a impactar positivamente no valor de mercado da franquia, que cresceu 24% ao ano desde que Joe Lacob e Peter Guber compraram a equipe por US$ 450 milhões (R$ 2,5 bilhões) em 2010. A receita da temporada 2023/24 atingiu o patamar de US$ 781 milhões (R$ 4,4 bilhões).

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras fecha novo patrocínio e se aproxima de recorde de arrecadação



Na sequência, o top cinco de franquias mais valorizadas de acordo com o estudo são New York Knicks, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls e Houston Rockets. O que chama a atenção é a distância alcançada pelos Warriors em comparação o segundo colocado, que tem a marca avaliada em US$ 7,1 bilhões (R$ 40,3 bilhões).

Impacto dos acordos de TV

Segundo o estudo da CNBC, o principal mecanismo que alavancou as receitas e o valor de mercado dos times da NBA foram os acordos de transmissão. Os direitos de mídia doméstica, ou seja, das emissoras norte-americanas que compram e exibem os jogos da liga no mercado interno, são um fator importante nessa equação.

continua após a publicidade

Foram assinados contratos de US$ 76 bilhões, ou R$ 432 bilhões, por 11 anos com Amazon, Disney e NBC, que entrarão em vigor a partir da temporada 2025/26. Em uma base anual média, o novo acordo vale US$ 6,9 bilhões (R$ 39,2 bilhões) por ano, quase 160% a mais do que o valor do acordo atual.

➡️ João Fonseca acumula milhões em premiações antes de chegar ao Rio Open

Veja o ranking de franquias mais valorizadas da NBA