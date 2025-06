Onde assistir ao Mundial de Clubes 2025? Veja divisão dos direitos de transmissão

O torcedor brasileiro não terá dificuldades para acompanhar o novo Mundial de Clubes da Fifa, que começa neste sábado (14), nos Estados Unidos. Isso porque Globo, CazéTV e DAZN fecharam acordos que garantem a transmissão completa dos 63 jogos do torneio.

A negociação dos direitos foi liderada pela DAZN, que pagou cerca de US$ 1 bilhão (R$ 5,4 bilhões) para se tornar a “Emissora Global Exclusiva” do torneio. O contrato, no entanto, previa sublicenciamento por país — o que abriu caminho para Globo e CazéTV entrarem na jogada no Brasil.

Após um primeiro acerto com pacotes parciais (39 jogos para a CazéTV e 40 para a Globo), as três plataformas se reuniram novamente e fecharam um novo acordo em maio, garantindo que todas exibam o torneio completo no Brasil.

📺 Onde assistir ao Mundial de Clubes?

📡 Globo

Todos os jogos no SporTV (TV fechada)

(TV fechada) Todos os jogos dos brasileiros e alguns outros jogos também na TV aberta

📱 CazéTV

Transmissão gratuita de todos os jogos no YouTube, Prime Video e Disney+

🌍 DAZN

Detentora dos direitos globais do Mundial de Clubes

Transmite o torneio em sua plataforma de streaming, mesmo após sublicenciar para Globo e CazéTV

📅 Estreias dos clubes brasileiros:

- Palmeiras x Porto – Domingo, 15/06, 19h

- Botafogo x Seattle Sounders – Domingo, 15/06, 23h

- Flamengo x Espérance – Segunda, 16/06, 22h

- Fluminense x Borussia Dortmund – Terça, 17/06, 13h

