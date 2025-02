NBA no Brasil? Eduardo Paes responde Antetokounmpo sobre chance de jogo no Rio

Campeão da NBA pelo Milwaukee Bucks, o grego Giannis Antetokounmpo fez coro pela realização do All-Star Game no Rio de Janeiro. A declaração do atleta foi dada através das redes sociais e, o prefeito Eduardo Paes, afirmou que a cidade "está pronta" para receber o evento.

continua após a publicidade

- O All-Star Game de 2027 deveria ser no Rio de Janeiro ou em uma cidade da China! - escreveu Giannis.

- Caro Giannis Antetokounmpo, o Rio está mais do que pronto para sediar um All Star Game! Será uma honra ter vocês por aqui. E nós certamente sabemos como dar uma festa! Vamos lá! - respondeu Paes.

A NBA tem buscado inovar no formato do jogo das estrelas, que tem recebido críticas nos Estados Unidos, especialmente por suposta falta de seriedade dos atletas. A edição de 2025 trouxe um modelo diferente, com quatro times e partidas de 40 pontos. A decisão foi vencida pela Shaq's OGs, equipe comandada pelo ex-atleta Shaquille O'Neal e formada apenas por americanos já consagrados na liga, como Stephen Curry e Kevin Durant.

continua após a publicidade

Executivo da NBA comentou possibilidade de jogo no Brasil

Em conversa com o Lance! na T-Mobile Arena, em Las Vegas, às vésperas da realização da final da Copa da NBA de 2024, em dezembro, o executivo Evan Wasch comentou o interesse da liga em explorar outros mercados e citou o Brasil. No entanto, explicou que realizar partidas fora dos Estados Unidos é desafiador, devido ao calendário apertado.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Nós tivemos muito sucesso com nossos jogos globais, de pré-temporada e durante a temporada, como fizemos na Cidade do México e faremos em Paris. Mas um dos desafios é a viagem de longas distâncias, que impacta o calendário de 82 jogos em seis meses. Para viajar, os times precisam de três dias de férias antes e depois do jogo - afirmou Wasch.

continua após a publicidade

- O problema da Copa da NBA fora do país é não saber quais times vão avançar e ter que reter o calendário para todos. É muito desafiador, mas não irresolvível. Como disse Adam Silver (comissário da NBA), se um dia viajar ficar mais rápido e viagens de dez horas forem feitas em três, ficará muito mais fácil. Mas estamos muito interessados em explorar outros mercados, como o Brasil - explicou o executivo da NBA.