Após três dias de atividades, o NBA All-Star Weekend 2025 chegou ao fim, com grandes nomes do basquete norte-americano e recordes batidos. O final de semana das estrelas aconteceu, entre os dias 14 a 16 de fevereiro, no Chase Center, em San Francisco (EUA). Além do estádio atual, a Oakland Arena, antiga casa do Golden State Warriors, também foi utilizada para o evento. Relembre com o Lance! os resultados do NBA All-Star Weekend da temporada de 2024/25.

Rising Stars

O primeiro evento no Chase Center foi o Rising Stars, na noite da última sexta-feira (14). Este jogo é disputado entre 21 jogadores da NBA que estão em sua primeiro ou segunda temporada, mais sete craques da G-League. Com 28 nomes ao todo, quatro times são formados: três com os 21 novatos da NBA e o último com os sete da liga de desenvolvimento da NBA.

Confira a ordem dos confrontos

Jogo 1: Time T 34 x 40 Time C*

Jogo 2: Time G-League* 40 x 39 Time M

x 39 Time M Final: Time C* 25 x 14 Time G-League

Com a vitória do Time C, comandado por Chris Mullin, a equipe conquistou a última vaga que sobrava para o minitorneio do NBA All-Star Game 2025. Assim, os jogadores classificados foram: Stephon Castle (San Antonio Spurs), Ryan Dunn (Phoenix Suns), Zach Edey (Memphis Grizzlies), Keyonte George (Utah Jazz), Trayce Jackson-Davis (Golden State Warriors), Dalton Knecht (Los Angeles Lakers) e Jaylen Wells (Memphis Grizzlies).

Desafio de habilidades

O NBA Skills Challenge é um desafio que testa diversas habilidades específicas do jogador, como dribles, precisão de passes e arremesso. Para o primeiro torneio de sábado (15), quatro equipes formadas por dois atletas competiram em uma série de mini testes. Os dois melhores times se enfrentam em uma final: o primeiro grupo a conseguir uma cesta do meio da quadra vence.

Após a primeira etapa, duas equipes se classificaram: Donovan Mitchell e Evan Mobley, do Cleveland Cavaliers, e Chris Paul e Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs. O troféu do desafio de habilidades ficou com a dupla dos Cavs, já que Paul e Wemby foram desclassificados na final. Apesar do menor tempo, os dois craques fizeram arremessos errados de propósito, o que não foi aceito pela NBA.

Torneio de 3 pontos

A competição é disputada por oito jogadores, que precisam acertar o máximo de arremessos do perímetro em até um minuto. Na quadra, o competidor terá cinco racks com cinco bolas cada. Quatro deles contêm quatro bolas de um ponto e uma valendo dois, enquanto um rack é formado só por bolas especiais, conhecidas como "money ball". "Nova aquisição", há também duas bolas de longa distância valem três pontos. Os três melhores avançam à final, onde o maior pontuador leva o título.

Campeão dos últimos dois anos, Damian Lillard voltou para o NBA All-Star para defender novamente o título no Torneio de 3 pontos, mas a performance do jogador não foi suficiente para classificá-lo para a final. Assim, a decisão ficou com Buddy Hield (Golden State Warriors), Darius Garland (Cleveland Cavaliers) e Tyler Herro (Miami Heat), que marcou 24 pontos e levou o troféu do torneio.

Torneio de enterradas

O último minitorneio da noite de sábado (15) foi o de enterradas, em que quatro jogadores precisaram mostrar precisão, criatividade e explosão para conquistar a nota máxima. Na disputa, cada competidor apresentou duas enterradas, avaliadas de 1 a 10 por um painel de ex-jogadores e lendas do basquete, além do público através do aplicativo da NBA. Assim, os maiores pontuadores do primeiro round disputam a final.

De volta para o NBA All-Star Weekend, Mac McClung bateu um recorde inédito na história da liga norte-americana de basquete. Na grande disputa, superou as notas de Stephon Castle (San Antonio Spurs) e conquistou o terceiro campeonato consecutivo. Com a vitória na noite de sábado (15), o jogador do Osceola Magic, filiado ao Orlando Magic, ainda superou o lendário Michael Jordan, que levou a disputa duas vezes (1987 e 1988), e igualou o recordista Nate Robinson, ganhador em 2006, 2009 e 2010.

Como foi o NBA All-Star Game 2025?

Neste ano, a disputa contaram com quatro equipes: três formadas pelos 24 selecionados para o NBA All-Star e uma composta pelos vencedores do evento Rising Stars, realizado nesta sexta-feira (14). Os quatro times se enfrentaram em semifinais no dia 16 de fevereiro. Para avançar, cada equipe precisa atingir pelo menos 40 pontos. Os vencedores dessas partidas disputaram o título na grande final.

Confira a ordem dos confrontos do NBA All-Star Game 2025

Jogo 1: Kenny’s Young Stars 32 x 41 Chuck’s Global Stars*

Jogo 2: Shaq’s OGs* 42 x 35 Candace’s Rising Stars

x 35 Candace’s Rising Stars Final: Chuck’s Global Stars 25 x 41 Shaq’s OGs*

Com a vitória do Shaq’s OGs, comandado por Shaquille O'Neal, a equipe conquistou o tão esperado título do NBA All-Star Game 2025. O time vencedor foi formado pelos jogadores: Jayson Tatum (Boston Celtics), Kevin Durant (Phoenix Suns), Stephen Curry (Golden State Warriors), James Harden (Los Angeles Clippers), Damian Lillard (Milwaukee Bucks), Jaylen Brown (Boston Celtics) e Kyrie Irving (Dallas Mavericks).

Assim como o título de campeão do jogo das estrelas do NBA All-Star Weekend 2025, Stephen Curry foi premiado como o melhor jogador da partida, ao receber o troféu Kobe Bryant, de MVP do All-Star Game. Com a conquista, o armador anota dois MVPs de temporada regular, dois MVPs de All-Star Game e um MVP das finais.

