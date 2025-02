Astro da NBA faz campanha por All-Star Game em cidade brasileira

Um dos grandes astros da NBA na atualidade, o grego Giannis Antetokounmpo sugeriu que o All-Star Game de 2027 seja realizado no Rio de Janeiro ou em alguma cidade chinesa. O jogador publicou sua ideia inovadora nas redes sociais após o fim da edição deste ano, sediada em San Francisco, nos Estados Unidos. O evento, que celebra as maiores estrelas da liga de basquete, nunca aconteceu fora do país norte-americano.

continua após a publicidade

Antetokounmpo não explicou os motivos para as suas sugestões de sede. O grego fez o comentário em resposta a uma publicação que informava outra ideia do astro do Milwaukee Bucks para o All-Star Game: um jogo entre Time Estados Unidos e Time Mundo.

➡️ NBA All-Star: campeão do torneio de enterradas supera Michael Jordan

A NBA tem buscado inovar no formato do jogo das estrelas, que tem recebido críticas nos Estados Unidos, especialmente por suposta falta de seriedade dos atletas. A edição de 2025 trouxe um modelo diferente, com quatro times e partidas de 40 pontos. A decisão foi vencida pela Shaq's OGs, equipe comandada pelo ex-atleta Shaquille O'Neal e formada apenas por americanos já consagrados na liga, como Stephen Curry e Kevin Durant.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ao Lance!, executivo da NBA comentou possibilidade de jogo no Brasil

Em conversa com o Lance! na T-Mobile Arena, em Las Vegas, às vésperas da realização da final da Copa da NBA de 2024, em dezembro, o executivo Evan Wasch comentou o interesse da liga em explorar outros mercados e citou o Brasil. No entanto, explicou que realizar partidas fora dos Estados Unidos é desafiador, devido ao calendário apertado.

- Nós tivemos muito sucesso com nossos jogos globais, de pré-temporada e durante a temporada, como fizemos na Cidade do México e faremos em Paris. Mas um dos desafios é a viagem de longas distâncias, que impacta o calendário de 82 jogos em seis meses. Para viajar, os times precisam de três dias de férias antes e depois do jogo - afirmou Wasch.

continua após a publicidade

- O problema da Copa da NBA fora do país é não saber quais times vão avançar e ter que reter o calendário para todos. É muito desafiador, mas não irresolvível. Como disse Adam Silver (comissário da NBA), se um dia viajar ficar mais rápido e viagens de dez horas forem feitas em três, ficará muito mais fácil. Mas estamos muito interessados em explorar outros mercados, como o Brasil - explicou o executivo da NBA.

Wasch se referiu principalmente à possibilidade de realizar um jogo da Copa da NBA fora dos Estados Unidos. No entanto, o All-Star Game ocorre durante uma pausa de cerca de sete dias nos jogos da liga. Dessa forma, a sugestão de Giannis Antetokounmpo teria um encaixe mais viável no calendário.